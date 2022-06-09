В Башкирии водителям напомнили о правилах поведения на железнодорожных переездах

Башкирские железнодорожники присоединились к Международному дню привлечения внимания к железнодорожным переездам. В рамках акции специалисты РЖД и сотрудники ГИБДД напоминали водителям о соблюдении правил и раздавали информационные памятки.

ДТП, происходящие на переездах, как правило, отличаются фатальной тяжестью последствий. И по статистике, основная причина таких аварий – человеческий фактор. Но до сих пор находятся лихачи, которые стремятся проскочить на красный.