В Башкирии прошла встреча с желающими служить по контракту

В Стерлитамакском районе прошла встреча с мужчинами, которые хотят служить по контракту в вооруженных силах России. На встречу пришли более 100 человек.

Среди собравшихся на встречу в основном пришли ветераны боевых действий. К слову, у желающих будет возможность попасть в том числе и в батальон имени Шаймуратова. Инициаторы встречи, члены общественных ветеранских организаций, рассказали, что сейчас это подразделение Минобороны России укомплектовано более чем на 70 процентов.

В числе главных требований к кандидатам - отсутствие судимостей, прохождение срочной службы в армии. Контракт заключается на срок от 4 месяцев до одного года.

Военнослужащим будут выплачиваться все положенные федеральные и республиканские выплаты - причём как во время подготовки, так и в случае участия в боевых действиях.

В укомплектовке контрактников формой и необходимым оборудованием помогают крупные предприятия республики.

- В связи с тем, что повышен возраст для желающих служить по контракту до 50 лет, есть много желающих. Ребята ещё здоровые и крепкие. После начала специальной военной операции на Украине многие жители республики начали приходить в военкомат и заключить контракт. Пришла идея руководителям общественных организаций сформировать на территории республики подразделение. На данный момент комплектуем 2 батальона, общая численность свыше 800 человек. После формирования пройдет этап боевого слаживания. Отбор жёсткий, все-таки батальон будет представлять республику. Оказывают уже помощь и простые люди. К примеру, на днях получили для батальона квадрокоптер, - рассказал Алик Камалетдинов, председатель региональной общественной организации ветеранов морской пехоты и спецназа ВМФ Республики Башкортостан.