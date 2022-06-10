В Башкирии подвели итоги проекта «Земляки»

В течение двух месяцев жители районов определяли людей, заслуживающих признание и работающих на благо родного края. Список земляков, достойных всенародного признания, включил в себя свыше 18 тысяч человек, но больше голосов получили порядка шести тысяч народных избранников.
По результатам интернет-голосования победу одержали лишь 400 человек. Лидерами стали люди разных профессий. Среди победителей проекта «Земляки» оказался и заместитель главы администрации Зилаирского района Александр Коротков. Его общий стаж работы на муниципальной должности составляет 18 лет.