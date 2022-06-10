В Башкирии планируют принять закон, который освободит бомжей от оплаты за ночлег

В парламенте Башкирии рассматривают законопроект, позволяющий освободить людей без определенного места жительства от оплаты за ночлег. Информацию подтвердили в Курултае республики.

В настоящее время бомжам за ночевку в Республиканском центре помощи приходится платить 100 рублей. Новая норма отнесет бомжей к категории граждан, которым социальные услуги в полустационарной форме предоставляются бесплатно.