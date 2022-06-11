В Башкирии отмечают спад уровня воды в Инзере

В Башкирии на днях резко поднялся уровень воды в Инзере. Это произошло из-за обильных осадков, обрушившихся на республику. Сейчас вода начинает спадать.

По сообщению Госкомитета РБ по чрезвычайным ситуациям, подъем воды в Инзере привел к тому, что участок дороги Зуяково-Габдюково в Белорецком районе республики ушел под воду. Но движение не закрыто, так как уровень воды на дороге составляет около 10 см.