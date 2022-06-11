В Башкирии отмечают спад уровня воды в Инзере

В Башкирии на днях резко поднялся уровень воды в Инзере. Это произошло из-за обильных осадков, обрушившихся на республику. Сейчас вода начинает спадать.
По сообщению Госкомитета РБ по чрезвычайным ситуациям, подъем воды в Инзере привел к тому, что участок дороги Зуяково-Габдюково в Белорецком районе республики ушел под воду. Но движение не закрыто, так как уровень воды на дороге составляет около 10 см.
На данный момент уровень Инзера упал до 339 см. Однако это все еще выше прошлогоднего показателя, который составлял 179 см. Идет спад реки. Ведется мониторинг ситуации.
Фото: Госкомитет РБ по ЧС