Блогер и волонтеры из Башкирии прокладывают Большую Южноуральскую тропу

Пешая тропа из Башкортостана в Челябинскую область. Путешественник и блогер Раис Габитов вместе с волонтёрами прокладывает туристическую тропу длиной более 500 км. Она станет самым крупным туристическим объектом на Южном Урале.

Щиты устанавливают в самых трафиковых точках тропы. Одна из таких – деревня Отнурок. Она находится ровно посередине одного из маршрутов, между третьей Малиновой горой и горой Ялангас. В дорогу путников провожают игрой на курае. К слову, будущему потоку туристов в деревне рады. И даже уже начали подготовку к их встрече.

В этом году уже планируем сделать дорогу к подъезду на поляну. Уже больше внимания, требуются деньги. Больше бюджет. Я рада туристам, потому что не только эта деревня развивается. Все едут и в другие посёлки. Люди участки здесь берут. Надежда Файрузова, глава администрации Нурского сельсовета Белорецкого района

Большая Южноуральская тропа проходит по самым живописным и известным локациям Башкортостана и Челябинской области. Своё начало пеший маршрут берёт от горнолыжного курорта «Банное» через «Абзаково» и Синие скалы к Уралтау, Арскому камню и горе Малиновой, а оттуда – вдоль Тирлянки, через Инзерские зубчатки в поселок Верхнеаршинский, откуда, кстати, открывается неплохой вид на Ямантау. Затем – вдоль узкоколейной железной дороги до Рудника и через Иремель в Тюлюк, Зигальгу, Нургуш, Зюраткуль и Таганай. Финиширует тропа у берегов Тургояка.

Большую Южноуральскую тропу делают по примеру европейских троп. Можно даже сказать, что она станет неким аналогом знаменитой Ликийской тропы. Только со своим колоритом. Главный смысл маршрута в том, что пройти его можно налегке, без палатки, спальника и переполненного туристического рюкзака, останавливаясь на ночлег в населённых пунктах, через которые и проходит дорога.

Тропа разбита на участки длиной от 30 до 50 километров, на стыках которых можно переночевать или сойти с пути. Поэтому маршрут идет не прямо, а зигзагами, и его длина не 300 километров, а порядка 500. Но в этом и заключается главный плюс Большой Южноуральской тропы. Ведь проходить её можно в любом порядке, начиная в одних промежуточных точках и заканчивая в других. Собирая полный маршрут годами, как пазл, по кусочкам.

Сегодня у нас финальный этап, тропу делаем с 2016 года. Сначала ведется предразведка: смотрим, где обойти проблемные участки, где красивее, затем делается предмаркировка и только затем финальная маркировка – наносим метки оранжевой краской. Ильгиз Калимуллин, волонтёр, соорганизатор Большой Южноуральской тропы

Чтобы собрать средства на краски, перчатки и мешки для мусора, Раис Габитов открыл сбор средств на краудфандинговой платформе. Одним из самых крупных спонсоров проекта стал бизнесмен из Калининграда Олег Бармин. Мужчина купил именную тропу за 100 тысяч на Урале для своей маленькой дочки Евы.

Я не ожидал, что нужные средства соберем так быстро. Это значит, что то, что мы делаем, нужно людям, и они это поддерживают. Раис Габитов, создатель проекта Большой Южноуральской тропы

Поддержать проект Большой Южноуральской тропы можно было, купив не только участок тропы, но и футболку, карту или личную метку. Одну из таких и приобрела Екатерина.

Мне очень нравится поддерживать развитие туризма и внутренние республиканские проекты, поэтому, когда Раис объявил о краудфандинге Большой Южноуральской тропы, я приобрела метку, которую я сама поставлю. Я ее еще не выбрала. Екатерина Кириллова, волонтёр, директор центра внутреннего туризма «Башгид»

Обрывистые склоны, горные ручьи, густой лес и незабываемые виды Башкортостана занимают примерно 300 километров Большой Южноуральской тропы. И ровно половину этого пути волонтёры уже промаркировали. Вторая часть маршрута будет сложнее первой. Она более гористая и менее населённая.

И на пути к горе Ялангас волонтёрам такая роскошь, как сухие ноги, оказалась недоступна. Но все сложности меркнут перед главной целью этих ребят. Сделать красоты Башкортостана доступными для всех. На маркировку тропы отправился и наш коллега Леонид Егоров.

Я здесь на три дня, буду метить горы и снимать фильм о маркировке Большой Южноуральской тропы. Снимаем просто на телефон, и я думаю, что это будет интересно. Леонид Егоров, шеф-редактор отдела интернет-вещания телерадиокомпании «Башкортостан»