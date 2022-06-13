Конкурсы, скачки и парады техники: как в Башкирии прошли сабантуи

Итоги весенне-полевых работ в республике традиционно подвели праздником плуга. Как прошли сабантуи в муниципалитетах?

Капризы погоды не испортили сабантуй в Чекмагушевском районе. В соревнованиях и конкурсах принимали участие как жители муниципалитета, так и его гости. Легкоатлетическая эстафета, конные скачки, борьба куреш – без традиционных для сабантуя соревнований не обошлось. Открылся праздник плуга с парада техники и трудовых коллективов. Была развернута башкирская юрта, организованы мастер-классы по приготовлению национальных блюд.

Окончание весенне-полевых работ отпраздновали и мечетлинцы. Праздник начался с награждения самых активных тружеников поля. Определили на сабантуе и лучшее подворье. Жюри оценивало стоянку, юрту, стенды с шежере и информацией об участниках проекта «Атайсал», передовиках производства, известных выходцах села. Одним из самых захватывающих состязаний праздника стали конные скачки. За звание самого быстрого боролись 14 наездников.

Хороший урожай ждут и в Хайбуллинском районе. Работники поля пригнали на праздник даже технику, на которой трудятся. Сабантуй начался с парада трудовых коллективов. Чемпионов определили уже в начале праздника – батыра сева и батыра плуга. Все остальные уже на месте боролись за звания: поднимали бревна, метали ядра и традиционно состязались в борьбе куреш. Причем силу и выносливость наряду с хайбуллинцами испытывали спортсмены из Зилаирского, Баймакского районов и города Новотроицка.

Сабантуй в Абзелиловском районе открылся с масштабной патриотической постановки. На празднике плуга заслуженные награды получили труженики фермерских хозяйств. Самыми зрелищными состязаниями, как и всегда, оказались скачки лошадей и борьба на поясах. В стилизованных юртах можно было постоять за ткацким станком и отведать национальные блюда.