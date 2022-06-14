В Уфе наградили лучших журналистов Башкортостана

В Уфе ко Дню российской печати наградили лучших журналистов республики. В их числе и шесть работников телеканала БСТ. На торжественном мероприятии работники средств массовой информации Уфы и районов республики собрались на площади перед Домом печати.

Заслуженные награды получили корреспонденты главной редакции информационных программ телеканала БСТ Азат Садреев и Рафик Ахметшин, а также операторы Вадим Исламов и Булат Садриев. Им вручили почётные грамоты за вклад в развитие региональной журналистики. Свою награду от Союза журналистов России получила и руководитель отдела общественных политических программ Файруза Фатхуллина.

Руководитель агентства по печати и СМИ РБ Максим Ульчев зачитал праздничное поздравление главы республики и отметил, что журналистика во все времена остается самой увлекательной, интересной, востребованной, но в то же время сложной профессией.