Эксперты рассказали, какие продукты подешевели в Башкирии в мае

Из непродовольственных товаров на 11,8% снизились цены на ювелирные изделия из золота. Телевизоры, смартфоны, компьютеры и аксессуары к ним также подешевели (1,5-11,6%). Шины к автомобилям подешевели на 6%, цены на новые автомобили не изменились. Из 64 наблюдаемых медикаментов 52 вида стали дешевле на 0,1-12,1%, в том числе относящиеся к жизненно необходимым и важнейшим лекарственным препаратам (ЖНВЛП) – в среднем на 1,9%, препараты, не входящие в список ЖНВЛП – на 2,6%.