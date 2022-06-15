Эксперты рассказали, какие продукты подешевели в Башкирии в мае

Специалисты Башстата продолжают мониторить ситуацию с ценами на продукты в Башкирии. Эксперты рассказали, какие товары стали дороже и дешевле в мае.
Все товары и услуги в регионе подешевели в сравнении с апрелем на 0,1%. При этом по России цены выросли на 0,1%. Отмечается снижение цен на плодоовощную продукцию (-3,6%), непродовольственные товары (-0,6%), услуги (-0,2%). Прочие продовольственные товары, за исключением фруктов и овощей, за месяц подорожали на 0,9%.
Из продуктов наиболее существенно снизились цены на яйца куриные (19,2%), сахар (4,7%), свинину и мясо кур (0,3-1,8%), свёклу и морковь (1,7-2,5%), чеснок, помидоры, капусту и огурцы (18,7-37,8%). Вместе с тем повысились цены на говядину и баранину (3,4-5%), колбасные изделия, мясные полуфабрикаты, консервы и субпродукты (1,1-3,8%). Прирост цен на молочную продукцию составил в среднем 1%, масло сливочное (2,1%), муку, хлеб и хлебобулочные изделия (0,9-2,1%).
Из непродовольственных товаров на 11,8% снизились цены на ювелирные изделия из золота. Телевизоры, смартфоны, компьютеры и аксессуары к ним также подешевели (1,5-11,6%). Шины к автомобилям подешевели на 6%, цены на новые автомобили не изменились. Из 64 наблюдаемых медикаментов 52 вида стали дешевле на 0,1-12,1%, в том числе относящиеся к жизненно необходимым и важнейшим лекарственным препаратам (ЖНВЛП) – в среднем на 1,9%, препараты, не входящие в список ЖНВЛП – на 2,6%.
Проезд в поездах дальнего следования подорожал в среднем на 4,3%, в междугороднем автобусе – на 1,9%, цены на авиаперелеты эконом-классом стали ниже на 9,1%. Повысилась стоимость санаторных услуг на 6,6%, стоматологических – на 1,4-2,8%, бытовых – на 0,1-6,4%.