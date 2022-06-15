В Башкирии наградили победителя конкурса «Мастер года»

В республике прошёл региональный этап конкурса для работников производственного обучения профессиональных образовательных организаций. Такой формат в Башкортостане проводится во второй раз.

Было подано почти полсотни заявок. Они предоставили портфолио со своими достижениями. На республиканский этап прошли десять человек. Они подготовили видеоролик, в котором показали свою общую и профессиональную эрудицию, знание передовых технологий практической подготовки, культуру публичного выступления, умение взаимодействовать с аудиторией, а также умение анализировать собственную деятельность.