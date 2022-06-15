Лётчики из Уфы получили орден Мужества спустя 25 лет

Глава Башкирии не мог пройти мимо многолетней несправедливости, ведь в республике стараются помнить и чтить героев. Так, легендарному командиру 112-й Башкирской кавалерийской дивизии генерал-майору Минигали Шаймуратову было посмертно присвоено звание Героя России. Это был прецедент, таких наград для своих земляков — героев Великой Отечественной войны — не добивался никто. Благодаря поддержке Радия Хабирова в Уфе открылся музей полярников имени Валериана Альбанова - уроженца Уфы, знаменитого исследователя Арктики. Радий Хабиров стал инициатором создания музея «забытых имен», где будут собраны материалы о выдающихся личностях, рожденных и работавших в Башкирии. «Мы хотим, чтобы эти люди были достоянием наших детей, нашей республики и истории», - говорит Радий Хабиров.