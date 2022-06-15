Лётчики из Уфы получили орден Мужества спустя 25 лет

Владимир Путин подписал Указ о награждении уфимских летчиков, ветеранов авиации Владимира Былды (посмертно), Салавата Хабирова, Константина Бузанова и Петра Филиппова орденом Мужества.
Летчики успешно посадили падающий борт с горящим двигателем и спасли пассажиров ещё 25 лет назад в 1996 году, когда самолет Анапа-Уфа окружили птицы. Однако наградили орденом их только сегодня. Глава Башкирии взял на личный контроль восстановление справедливости и присуждение героям высокой награды.
Сами лётчики отзываются о своём подвиге скромно: «Мы, прежде всего, исполняли свою работу». В тот год за спасение жизней пилотов лишь поблагодарили и наградили небольшой премией.
Глава Башкирии не мог пройти мимо многолетней несправедливости, ведь в республике стараются помнить и чтить героев. Так, легендарному командиру 112-й Башкирской кавалерийской дивизии генерал-майору Минигали Шаймуратову было посмертно присвоено звание Героя России. Это был прецедент, таких наград для своих земляков — героев Великой Отечественной войны — не добивался никто. Благодаря поддержке Радия Хабирова в Уфе открылся музей полярников имени Валериана Альбанова - уроженца Уфы, знаменитого исследователя Арктики. Радий Хабиров стал инициатором создания музея «забытых имен», где будут собраны материалы о выдающихся личностях, рожденных и работавших в Башкирии. «Мы хотим, чтобы эти люди были достоянием наших детей, нашей республики и истории», - говорит Радий Хабиров.
Фото: Вечерняя Уфа.