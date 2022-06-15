Клубничная экоферма: как семейная пара из Башкирии реализовала свой бизнес-проект

«Предпринимательский час» помог реализовать супружеской паре собственный бизнес-проект. Некогда наемные работники стали руководителями экофермы. На выделенном участке земли в Архангельском районе Исмагиловы выращивают клубнику, овощи и зелень. Первый урожай уже ушел на продажу.

Клубника еще не поспела. Плоды крупные и их много, поэтому фермеры ждут хороший урожай. Ягоду на полутора гектарах земли высадили в прошлом году. Этим летом первый и долгожданный сбор урожая.

Самое важное – поливать и состригать усики. Рамиля Исмагилова, сотрудница экофермы

Владельцы экофермы – супружеская пара Исмагиловых. В период пандемии торговля – ею занимался глава семейства – стала проседать. Тогда и возникла идея организовать собственное дело. Фермеры купили технику, наняли сотрудников, и целина рядом с поселком Абзаново была освоена. Одна из главных культур на поле – клубника. 15 сортов с разным сроком созревания.

На приметку сделал, какие сорта лучше выращивать. С нашим климатом лучше поздние и средние. Ильгиз Исмагилов, руководитель экофермы

Для поливки ягод используется система капельного орошения. Удобрения применяются органические. Для выравнивания кислотности почвы в Архангельский район с территории Павловского водохранилища привезли известняк. С первого урожая фермеры ждут порядка 10 тонн ягод. Еще строится рассадное отделение и холодильное оборудование.

Прежде чем заняться бизнесом, Исмагиловы обратились в местную администрацию. Проект рассмотрели на «Предпринимательском часе». Экоферма – не только инвестиции, но и рабочие места для сельчан.

Проект интересный, мы решили его поддержать. Предоставили земельный участок. Дальше еще окажем финансовую поддержку. Виктор Пьянов, заместитель главы администрации Архангельского района по экономике, инвестициям и предпринимательству