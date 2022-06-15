В Башкирии показали, как проходит кормозаготовка

Аграрии Башкирии заготовили более миллиона тонн сенажа.Благодаря дождям животноводы планируют собрать и второй укос, что увеличит запасы на зиму.

Александр Вишев – один из опытнейших механизаторов республики. На полях уже 24 года. Поэтому и технику ему доверяют самую современную и сложную. Но мужчина справляется с ней одной левой. Второй рукой параллельно управляет выгружной трубой, чтобы сенаж равномерно распределялся в кузове грузовика. За всеми остальными параметрами следит электроника.

К кормозаготовке в племенном хозяйстве «Артемида» приступили в первый день лета. На полях задействованы 9 единиц техники, ещё три КАМАЗа стоят в резерве. Механизаторы и водители уверены: с 12 тысяч гектаров земли корма в этом году соберут минимум дважды.

От графика не отстаем, погода нормальная, технику подготовили, работаем. По мелочи сами ремонтируем, а что не можем, заказываем запчасти. Запчасти приходят, с эти проблем нет. Александр Вишев, механизатор, заслуженный работник сельского хозяйства Республики Башкортостан

В республике кормовой клин в структуре посевов занимает 650 тысяч гектаров, из них 436 тысяч гектаров – это многолетние травы. В этом хозяйстве упор делают на люцерну, костёр, гибрид сорго сахарного. Под силос посадили кукурузу. Погода радует, говорят животноводы. Но не только от нее зависит успех.

Соблюдение всех агротехнических мероприятий как на поле, так и на силосной яме. От этого зависит наше будущее молоко, наша генетика, которая будет только улучшаться, и наше будущее зависит именно от кормовой базы. Вадим Алимгафаров, заместитель директора по животноводству ООО «Племенное хозяйство «Артемида»

А вот и те, ради кого трудятся механизаторы: в племенном хозяйстве содержатся 2500 коров голштинской породы. Из них тысяча – дойные, за сутки дают 33 тонны молока. Особый рацион – у телят. С самого рождения они получают сбалансированное питание. Каждая порция рассчитывается специалистами. И даже зимой бурёнки будут обеспечены полезными кормами. 12 силосных ям по 3500 тонн каждая будут заполнены в течение лета.