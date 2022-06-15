В Башкирии показали, как проходит кормозаготовка

Аграрии Башкирии заготовили более миллиона тонн сенажа.Благодаря дождям животноводы планируют собрать и второй укос, что увеличит запасы на зиму.
Александр Вишев – один из опытнейших механизаторов республики. На полях уже 24 года. Поэтому и технику ему доверяют самую современную и сложную. Но мужчина справляется с ней одной левой. Второй рукой параллельно управляет выгружной трубой, чтобы сенаж равномерно распределялся в кузове грузовика. За всеми остальными параметрами следит электроника.
К кормозаготовке в племенном хозяйстве «Артемида» приступили в первый день лета. На полях задействованы 9 единиц техники, ещё три КАМАЗа стоят в резерве. Механизаторы и водители уверены: с 12 тысяч гектаров земли корма в этом году соберут минимум дважды.
В республике кормовой клин в структуре посевов занимает 650 тысяч гектаров, из них 436 тысяч гектаров – это многолетние травы. В этом хозяйстве упор делают на люцерну, костёр, гибрид сорго сахарного. Под силос посадили кукурузу. Погода радует, говорят животноводы. Но не только от нее зависит успех.
А вот и те, ради кого трудятся механизаторы: в племенном хозяйстве содержатся 2500 коров голштинской породы. Из них тысяча – дойные, за сутки дают 33 тонны молока. Особый рацион – у телят. С самого рождения они получают сбалансированное питание. Каждая порция рассчитывается специалистами. И даже зимой бурёнки будут обеспечены полезными кормами. 12 силосных ям по 3500 тонн каждая будут заполнены в течение лета.
По словам животноводов, сейчас самая оптимальная фаза для кормозаготовки. В период бутонизации уровень протеина в траве составляет 25 процентов. Если дождаться цветения, то этот важнейший показатель падает в два раза. А даже один процент протеина в такой яме – это миллион рублей, сэкономленный на кормах.