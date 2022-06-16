В Башкирии планируют построить гостиничную сеть на пять отелей. Представители правительства республики заключили соглашение с «Триа Девелопмент» на международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге.
Инвесторы планируют вложить в проект 200 млн рублей. Благодаря этому проекту появится 100 новых рабочих мест.
- Компания намерена создать единую гостиничную сеть под уникальным сетевым гостиничным брендом на территории республики преимущественно вдоль федеральных автомобильных дорог общего пользования. Социальный эффект от проекта выразится в создании 100 рабочих мест, - цитирует Рустама Муратова пресс-служба правительства Башкирии.