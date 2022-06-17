В Уфе наградили работников средств массовой информации

Это те, кто работал на пожарах, готовил материалы на коронавирусную тематику, а также сотрудники, которые обычно остаются неизвестны телезрителям и читателям. Награду получили и сотрудники БСТ. Это оператор Роберт Давлетбердин, который уже более десяти лет работает в новостной редакции. Почетные грамоты получили и руководитель координационной службы Алсу Тузбекова и начальник отдела производства Лейсан Файзуллина.