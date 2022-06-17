В Уфе наградили работников средств массовой информации

Мероприятие прошло в информагентстве «Башинформ». Церемонию приурочили к прошедшему Дню башкирской печати. Более двух десятков работников радио, телевидения, печатных и электронных медиа получили награды.

Это те, кто работал на пожарах, готовил материалы на коронавирусную тематику, а также сотрудники, которые обычно остаются неизвестны телезрителям и читателям. Награду получили и сотрудники БСТ. Это оператор Роберт Давлетбердин, который уже более десяти лет работает в новостной редакции. Почетные грамоты получили и руководитель координационной службы Алсу Тузбекова и начальник отдела производства Лейсан Файзуллина.

Мы понимаем, что ради того, чтобы выходила качественный информационный продукт, нужна работа целой команды. Поэтому среди награжденных было много людей, кого не видно в кадре, чьи подписи не стоят в авторстве. Тем не менее все это большая совместная работа, и мы очень благодарны.

Максим Ульчев, руководитель Агентства по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан
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