В Башкирии будет учрежден почетный знак «За развитие гражданского общества»

Сегодня, 17 июня, в Башкирии стартовал Гражданский форум. На открытии мероприятия с приветственным словом выступил Глава республики.

Фото №1 - В Башкирии будет учрежден почетный знак «За развитие гражданского общества»

Радий Хабиров сообщил, что в регионе будет учрежден почетный знак «За развитие гражданского общества в Республике Башкортостан». Обладателем ордена будет выплачиваться премия.

Гражданский форум Республики Башкортостан — это событие, которое проводится в шестой раз. Оно традиционно становится стартовой площадкой для диалога некоммерческих объединений, бизнеса, власти, населения. Участники форума — представители некоммерческих организаций из городов и районов РБ, а также регионов РФ. Гражданский форум является одновременно выставочной площадкой НКО РБ, на которой представлены лучшие практики, эффективные технологии, новые социальные программы и проекты, а с другой стороны — местом обсуждения самых актуальных вопросов, касающихся тем социально-частного и общественного партнерства, благотворительности, роли НКО в обществе для решения социальных задач в рамках пленарного заседания и работы тематических площадок.

Приветствие Главы республики Радия Хабирова прозвучало с экрана. Сам он сейчас находится на Петербургском международном экономическом форуме.

Дорогие друзья! От души приветствую участников Гражданского форума, горжусь вами и говорю искреннее спасибо за ваш труд, неравнодушие, активность. Вы всегда первыми приходите на помощь, делаете жизнь вокруг ярче, интереснее и добрее. Для меня очень важно, что гражданская активность республики повышается год от года. Наша республика входит в Топ-5 регионов, где больше всего некоммерческих организаций и общественных активистов. За несколько лет мы привлекли гранты Президента России и нашей республики на сумму более миллиарда рублей. Это хороший задел для дальнейшего продвижения в жизнь замечательных социальных инициатив. Будем вырабатывать новые инструменты развития некоммерческого сектора, в том числе на полях Гражданского форума, который вновь станет ежегодным. Особое внимание уделим муниципальному уровню, обновим и усилим программы поддержки НКО в наших городах и районах.

Радий Хабиров, Глава Башкирии 

Также Радий Хабиров озвучил решение, которое он принял: для повышения статуса самых активных общественников будет учрежден почетный знак «За развитие гражданского общества в Республике Башкортостан». Обладателям будет выплачиваться премия.

Отрадно, что у нас в республике очень большое количество некоммерческого сектора, что со стороны исполнительного органа власти, Главы республики, с момента его прихода, это направление сразу было подхвачено, поддержано. Усилились такие институты, как Общественная палата РБ, появились новые — Совет по правам человека, хороший грантооператор — Фонд содействия гражданскому обществу или Фонд грантов Главы РБ, который с 2020 года очень объективно подходит к разыгрыванию грантов Главы именно среди некоммерческого сектора, фонд признан одним из лучших грантооператоров. Приятно, что мы первый регион, руководитель которого на полях Петербургского экономического форума подписал соглашение с руководителем Фонда президентских грантов. Думаю, что это будет дополнительный стимул для развития нашего гражданского общества. Для нас это очень важно, на нас ложится двойная ответственность за наш некоммерческий сектор, чтобы мы их продолжали поддерживать. Будем надеяться, что мы получим больше федеральных средств по грантам, которые распределяются через данный фонд.

Урал Кильсенбае, первый заместитель руководителя администрации Главы РБ

С утра на форуме работают интерактивные площадки — приемная Общественной палаты РБ и СПЧ, выставка лучших практик НКО и гражданских инициатив, акция по приему гуманитарной помощи для жителей ЛНР. В течение дня будет работать много образовательных площадок, где на круглых столах планируется обсудить многие актуальные вопросы — диалога власти, бизнеса и общества, детского, молодежного движения, добровольчества и другие.

Собравшихся участников приветствовала депутат Госдумы РФ, эксперт Общероссийского народного фронта, председатель президиума Всемирного курултая башкир Эльвира Аиткулова.

Нам сегодня, как никогда, необходима консолидация, чтобы общественные организации, органы государственной власти смотрели в одну сторону, выполняли общие задачи. Запрос, который есть у наших людей, — это запрос на стабильность, на развитие. Общественные организации — это люди, активисты, которые всегда там, куда не дотягивается рука государства: решают локальные, но очень важные вопросы, работают с целевыми группами, с которыми нужно работать индивидуально. У вас у всех большое сердце, есть понимание, как реализовать ваши проекты, и поддержка государства.

Эльвира Аиткулова, депутат Госдумы РФ, эксперт Общероссийского народного фронта, председатель президиума Всемирного курултая башкир
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Сегодня вечером итоги форума будут подведены на пленарном заседании «Гражданские инициативы: новые возможности».

Напомним, I Республиканский форум социально ориентированных некоммерческих организаций «Республика Башкортостан — территория развития и согласия» состоялся в 2014 году.

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