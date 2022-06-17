В Башкирии будет учрежден почетный знак «За развитие гражданского общества»

Сегодня, 17 июня, в Башкирии стартовал Гражданский форум. На открытии мероприятия с приветственным словом выступил Глава республики.
Радий Хабиров сообщил, что в регионе будет учрежден почетный знак «За развитие гражданского общества в Республике Башкортостан». Обладателем ордена будет выплачиваться премия.
Гражданский форум Республики Башкортостан — это событие, которое проводится в шестой раз. Оно традиционно становится стартовой площадкой для диалога некоммерческих объединений, бизнеса, власти, населения. Участники форума — представители некоммерческих организаций из городов и районов РБ, а также регионов РФ. Гражданский форум является одновременно выставочной площадкой НКО РБ, на которой представлены лучшие практики, эффективные технологии, новые социальные программы и проекты, а с другой стороны — местом обсуждения самых актуальных вопросов, касающихся тем социально-частного и общественного партнерства, благотворительности, роли НКО в обществе для решения социальных задач в рамках пленарного заседания и работы тематических площадок.
Приветствие Главы республики Радия Хабирова прозвучало с экрана. Сам он сейчас находится на Петербургском международном экономическом форуме.
Также Радий Хабиров озвучил решение, которое он принял: для повышения статуса самых активных общественников будет учрежден почетный знак «За развитие гражданского общества в Республике Башкортостан». Обладателям будет выплачиваться премия.
С утра на форуме работают интерактивные площадки — приемная Общественной палаты РБ и СПЧ, выставка лучших практик НКО и гражданских инициатив, акция по приему гуманитарной помощи для жителей ЛНР. В течение дня будет работать много образовательных площадок, где на круглых столах планируется обсудить многие актуальные вопросы — диалога власти, бизнеса и общества, детского, молодежного движения, добровольчества и другие.
Собравшихся участников приветствовала депутат Госдумы РФ, эксперт Общероссийского народного фронта, председатель президиума Всемирного курултая башкир Эльвира Аиткулова.
Сегодня вечером итоги форума будут подведены на пленарном заседании «Гражданские инициативы: новые возможности».
Напомним, I Республиканский форум социально ориентированных некоммерческих организаций «Республика Башкортостан — территория развития и согласия» состоялся в 2014 году.