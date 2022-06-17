В Башкирии будет учрежден почетный знак «За развитие гражданского общества»

Отрадно, что у нас в республике очень большое количество некоммерческого сектора, что со стороны исполнительного органа власти, Главы республики, с момента его прихода, это направление сразу было подхвачено, поддержано. Усилились такие институты, как Общественная палата РБ, появились новые — Совет по правам человека, хороший грантооператор — Фонд содействия гражданскому обществу или Фонд грантов Главы РБ, который с 2020 года очень объективно подходит к разыгрыванию грантов Главы именно среди некоммерческого сектора, фонд признан одним из лучших грантооператоров. Приятно, что мы первый регион, руководитель которого на полях Петербургского экономического форума подписал соглашение с руководителем Фонда президентских грантов. Думаю, что это будет дополнительный стимул для развития нашего гражданского общества. Для нас это очень важно, на нас ложится двойная ответственность за наш некоммерческий сектор, чтобы мы их продолжали поддерживать. Будем надеяться, что мы получим больше федеральных средств по грантам, которые распределяются через данный фонд.

Урал Кильсенбае, первый заместитель руководителя администрации Главы РБ