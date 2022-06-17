В Башкирии провели встречу с желающими служить по контракту

В Мечетлинском районе прошла встреча с желающими служить по контракту в Вооруженных силах России. Среди них ветераны боевых действий, представители общественного объединения ветеранов погранвойск. Им рассказали об условиях заключения контракта и требований к кандидатам.

В числе главных – отсутствие судимостей, возраст до 50 лет и прохождение срочной службы. Руководители общественных ветеранских организаций проводят подобные встречи в разных городах и районах республики. К слову, у желающих служить по контракту будет возможность попасть в том числе и в батальон имени Шаймуратова, который формируется по инициативе руководителей республиканских общественных организаций. Он будет штатным подразделением Минобороны страны.

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Предложили, почему бы и у нас не создать подобное подразделение? Ведь все равно ребята добровольцами уезжают в различные регионы, попадают на территорию проведения специальной военной операции на Украине. Но было бы лучше, если бы мы сформировали свое подразделение и сами поехали, основываясь на принципе землячества, товарищества, дружбы.

Алик Камалетдинов, председатель региональной общественной организации ветеранов морской пехоты и спецназа ВМФ Республики Башкортостан
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