В Башкирии провели встречу с желающими служить по контракту

В Мечетлинском районе прошла встреча с желающими служить по контракту в Вооруженных силах России. Среди них ветераны боевых действий, представители общественного объединения ветеранов погранвойск. Им рассказали об условиях заключения контракта и требований к кандидатам.
В числе главных – отсутствие судимостей, возраст до 50 лет и прохождение срочной службы. Руководители общественных ветеранских организаций проводят подобные встречи в разных городах и районах республики. К слову, у желающих служить по контракту будет возможность попасть в том числе и в батальон имени Шаймуратова, который формируется по инициативе руководителей республиканских общественных организаций. Он будет штатным подразделением Минобороны страны.