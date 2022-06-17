В Башкирии провели встречу с желающими служить по контракту

Предложили, почему бы и у нас не создать подобное подразделение? Ведь все равно ребята добровольцами уезжают в различные регионы, попадают на территорию проведения специальной военной операции на Украине. Но было бы лучше, если бы мы сформировали свое подразделение и сами поехали, основываясь на принципе землячества, товарищества, дружбы.

Алик Камалетдинов, председатель региональной общественной организации ветеранов морской пехоты и спецназа ВМФ Республики Башкортостан