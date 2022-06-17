Школьный выпускной в Уфе решили провести в парке «Кашкадан»

Обновленный парк «Кашкадан» стал новой площадкой, которая способна принимать крупные мероприятия. Уже какой день подряд фонтан в 22:30 собирает возле себя тысячи зрителей. Реконструкция, длившаяся пять лет, стоила ожиданий.

Понять маленькую Диляру можно. Какое тут интервью, когда песок своей бархатностью так и тянет прогуляться босиком вдоль берега и забыть на секунду, что вокруг тебя мегаполис. С открытием парка список достопримечательностей для обязательного посещения в Уфе пополнился. Судя по количеству гуляющих в эти дни, «Кашкадан» стал основной площадкой для отдыха горожан и гостей столицы.

Протяженность дорожки вокруг озера – почти два километра. Насладиться красотой хотят все, но не каждому это удаётся. Для людей на колясках дорога в парк становится опасной для жизни.

Около гипермаркета «О’кей» нет пандуса для съезда. Приходится ездить по большой дороге. А так все красиво, хорошо. Лиана Файзрахманова

Парк «Кашкадан» – новое поколение городских зон отдыха. Ведь чего не хватает жителю мегаполиса? Островка природы среди бетонных коробок.

Большинство дорожек из лиственницы, стараемся использовать минимум асфальта. Рустем Ахметов, технический директор компании-застройщика

Парк преображают не только строители, но и горожане. По вечерам кажется, что «Кашкадан» притягивает стаи птиц.

На пенсии запела душа военного Рамиля Ахтареева. С помощью небольшого кусочка плёнки он заставляет ярче звучать вечера. С наступлением темноты становится видна работа специалистов по свету. Задача была разработать экологичный дизайн, который подчёркивал бы природную естественность.

Поэтому выбрали алюминий, все конструкции выглядят легко. Светильники объединены в систему, это позволяет делать разные световые сцены. Это поднимает проект на уровень федеральных центров. Андрей Матвеев, генеральный директор компании

Но главное отличие от многих парков страны – это мультимедийный плавающий фонтан, который в 22:30 собирает тысячи зрителей. Здесь совместили две стихии. Установка способна не только выстреливать водой на десятки метров вверх, но и выпускать пламя. Но даже это не всё, на что способен фонтан. Самое удивительное пока приберегли.

На фонтане установлен проектор, который проецирует картинку на водный экран. На воде работать всегда сложнее. При установке работали аквалангисты. Дмитрий Шишкин, начальник строительного участка

И старания не прошли даром. Гости Уфы даже ведут трансляцию в столицу страны. Здесь разворачиваются и истории любви. Парк «Кашкадан» теперь одно из самых романтичных мест для свиданий.

Работы, проведенные в парке, конечно, проверяют контролирующие органы. Но главный вердикт всё-таки выносят горожане.