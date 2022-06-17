Школьный выпускной в Уфе решили провести в парке «Кашкадан»

Обновленный парк «Кашкадан» стал новой площадкой, которая способна принимать крупные мероприятия. Уже какой день подряд фонтан в 22:30 собирает возле себя тысячи зрителей. Реконструкция, длившаяся пять лет, стоила ожиданий.
Понять маленькую Диляру можно. Какое тут интервью, когда песок своей бархатностью так и тянет прогуляться босиком вдоль берега и забыть на секунду, что вокруг тебя мегаполис. С открытием парка список достопримечательностей для обязательного посещения в Уфе пополнился. Судя по количеству гуляющих в эти дни, «Кашкадан» стал основной площадкой для отдыха горожан и гостей столицы.
Протяженность дорожки вокруг озера – почти два километра. Насладиться красотой хотят все, но не каждому это удаётся. Для людей на колясках дорога в парк становится опасной для жизни.
Парк «Кашкадан» – новое поколение городских зон отдыха. Ведь чего не хватает жителю мегаполиса? Островка природы среди бетонных коробок.
Парк преображают не только строители, но и горожане. По вечерам кажется, что «Кашкадан» притягивает стаи птиц.
На пенсии запела душа военного Рамиля Ахтареева. С помощью небольшого кусочка плёнки он заставляет ярче звучать вечера. С наступлением темноты становится видна работа специалистов по свету. Задача была разработать экологичный дизайн, который подчёркивал бы природную естественность.
Но главное отличие от многих парков страны – это мультимедийный плавающий фонтан, который в 22:30 собирает тысячи зрителей. Здесь совместили две стихии. Установка способна не только выстреливать водой на десятки метров вверх, но и выпускать пламя. Но даже это не всё, на что способен фонтан. Самое удивительное пока приберегли.
И старания не прошли даром. Гости Уфы даже ведут трансляцию в столицу страны. Здесь разворачиваются и истории любви. Парк «Кашкадан» теперь одно из самых романтичных мест для свиданий.
Работы, проведенные в парке, конечно, проверяют контролирующие органы. Но главный вердикт всё-таки выносят горожане.
Основные работы в парке завершены, осталось закончить устройство вспомогательных дорожек и газона. Строители обещают, до конца сезона «Кашкадан» точно удастся увидеть во всей красе. Форма озера стала напоминать сердце, которое этим летом забилось с новой силой.