В России от коронавируса вылечили еще 4 371 пациентов

В России продолжается стабильно невысокий, если сравнивать с показателями нескольких месяцев назад, рост фактов заражения коронавирусом. За сутки заболели 3 382 человек.

Всего, согласно федеральным данным на 18 июня, в стране было выявлено и подтверждено 18 395 179 фактов болезни. Выписано по выздоровлению за время пандемии 17 819 395 человек, из них за сутки – 4 371.