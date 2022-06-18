В Башкирии продолжается парад сабантуев

Награждение передовиков труда, автопробег, скачки и борьба куреш. Парад сабантуев продолжается в Республике Башкортостан. О том, как праздник плуга проходил в Иглинском, Караидельском, Шаранском и Чишминском районах.
Массовое мероприятие собрало тысячи жителей и гостей Иглинского района. Одно из центральных событий сабантуя – смотр новой сельскохозяйственной техники и ретро-выставка автомобилей. Зрители могли сфотографироваться на фоне раритетной техники и даже посидеть за рулем машин.
А вот проведенный в рамках сабантуя автопробег был посвящен формированию башкирского батальона имени Минигали Шаймуратова. Напомним, в республике проходят встречи с желающими служить в нем по контракту. Батальон будет штатным подразделением Минобороны страны.
Ярко и эмоционально прошел сабантуй в Караидельском районе. Праздник плуга приурочили к 90-летию муниципалитета. Новшеством стало выступление пилотажной группы аэродромного комплекса «Первушино». Колонной проехала сельхозтехника. На сцене выступили артисты башкирской эстрады. Особое внимание было уделено теме патриотизма.
Перед гостями сабантуя в Шаранском районе выступил народный артист РБ и РТ Айдар Галимов. А красочная эстрадная программа включала вокальные номера и театрализованные представления. Свои навыки владения оружием показали юнармейцы. Кульминацией сабантуя стали скачки.
Национальная борьба куреш, армрестлинг, гиревой спорт, зрелищные скачки и многое другое. В Чишминском районе сабантуй собрал сильнейших спортсменов, народных умельцев и артистов. Гости праздника смогли попробовать свои силы в лазании по вертикальному столбу, найти приз в катыке и поучаствовать в бое мешками.