В Башкирии прошел конкурс операторов искусственного осеменения коров

В Мелеузовском районе прошел республиканский конкурс операторов искусственного осеменения коров. Он стал 27-м по счету. Специалистам животноводства нужно было показать практические и теоретические навыки своей профессии. В последние годы специалисты в этой области востребованы. К тому же из-за последних событий в мире сейчас необходимо обращать внимание на отечественную селекцию, у которой есть потенциал, говорят эксперты.

Соблюдение стерильности – одно из важнейших требований в работе оператора искусственного осеменения. Стол и инструменты должны быть чистыми. Но самое главное – как конкурсант работает с материалом и соблюдает технологию разморозки. А кроме того, важно определить, насколько семя пригодно для воспроизводства потомства. Ведь в противном случае приплода не будет.

На 27-й по счету республиканский конкурс съехались представители всех районов. Всего 57 участников. Их ждало 4 этапа. Необходимо было показать практические навыки искусственного осеменения животных. И все на время. Кроме того, в теоретическом задании ответить на тестовые вопросы. Среди участников много молодых специалистов. К примеру, Аскар Едильбаев первое образование получил в Нефтяном университете, но решил уйти в животноводство. Говорит, на зарплату грех жаловаться.

Эксперты отмечают, что хороший специалист на вес золота. И сейчас даже чувствуется их нехватка. Ведь от оператора по искусственному осеменению зависит, какого качества и количества будет поголовье. И, конечно же, объемы молока и мяса – продукции, которая появляется на прилавках магазинов. И здесь также важна селекция и работа с геномом сельскохозяйственных животных, говорят специалисты.

В условиях санкционного давления на нашу страну биоматериал из-за рубежа может стать не таким доступным. А ведь ранее часть хозяйств закупала его на стороне. Однако есть и отечественные технологии. И Башкортостан уже делает шаги.

В планах – консолидировать всю племенную службу в одном центре, получить свои технологии, распространять их и заменить импортную племпродукцию. Фарит Валитов, заместитель министра сельского хозяйства Республики Башкортостан

И здесь один из главных факторов – обмен опытом, чтобы не было зависимости от импортного биоматериала. Да и логистика теперь стала сложнее. В России есть конкурентоспособный продукт, отмечают федеральные эксперты. Так что дефицит молока и мяса не грозит.

Речь и о совершенствовании и сохранении хозяйственно-полезных признаков коров, которые и влияют на продуктивность. Это последовательная работа. Но с качественным биоматериалом нужно и уметь обращаться. И эта задача как раз на плечах тех, кто приехал на конкурс.