Певица из Башкирии Гульназ Асаева высказалась о своих проблемах с лишним весом

Накануне известная певица из Башкирии Гульназ Асаева откровенно высказалась о своих проблемах с лишним весом.
В своих социальных сетях девушка выложила пост с перепиской, где она призналась своим фанатам о проблеме лишнего веса, который появился у нее после родов. Гульназ рассказала, что очень хочет похудеть, однако сделать это очень быстро все равно не получится.
В переписке с поклонниками девушка ответила: «Ну, надеюсь, что когда-нибудь уже уберу этот живот и бока».
Фото: Гульназ Асаева (vk.com/id36761679)