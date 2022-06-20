Певица из Башкирии Гульназ Асаева высказалась о своих проблемах с лишним весом

Накануне известная певица из Башкирии Гульназ Асаева откровенно высказалась о своих проблемах с лишним весом.

Фото №1 - Певица из Башкирии Гульназ Асаева высказалась о своих проблемах с лишним весом

В своих социальных сетях девушка выложила пост с перепиской, где она призналась своим фанатам о проблеме лишнего веса, который появился у нее после родов. Гульназ рассказала, что очень хочет похудеть, однако сделать это очень быстро все равно не получится.

Да похудею я, похудею! Начала уже, дайте время. Не могу же я за три секунды похудеть.

Гульназ Асаева

В переписке с поклонниками девушка ответила: «Ну, надеюсь, что когда-нибудь уже уберу этот живот и бока».

Фото: Гульназ Асаева (vk.com/id36761679)

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