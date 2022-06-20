Численность населения Уфы и Башкирии увеличилась – Башстат

Сегодня, 20 июня, в ЦУРе прошло оперативное совещание правительства Башкирии. С отчётом на собрании выступил руководитель Башстата Акрам Ганиев, который сообщил предварительные результаты переписи населения в России и регионе.  

Фото №1 - Численность населения Уфы и Башкирии увеличилась – Башстат

По предварительным данным, по состоянию на дату переписи — 1 октября 2021 года — переписью населения учтено 147,2 млн человек, постоянно проживающих в Российской Федерации. По сравнению с переписью 2010 года население России увеличилось на 2,05 миллиона человек, или на 1,4%. 

По сравнению с переписью 2010 года, численность населения увеличилась в 28 регионах России.

Самые многонаселенные регионы России — это Москва, Московская область, Краснодарский край, Санкт-Петербург, Свердловская и Ростовская области, Башкортостан и Татарстан. В них живет треть населения страны. Башкортостан занимает седьмое место по численности населения среди субъектов Российской Федерации, а также первое место среди регионов Приволжского Федерального округа.

Акрам Ганиев

По предварительным данным по состоянию на 1 октября 2021 года, переписью населения учтено 4,091 млн человек, постоянно проживающих в Башкортостане.

По сравнению с итогами Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения республики выросла на 0,5 процентных пункта. По сравнению с 2010 годом, численность населения башкирской столицы выросла на 9 процентных пунктов. Такая динамика позволила Уфе опередить по численности населения Омск и Ростов-на-Дону и вплотную приблизиться к  Самаре и Челябинску.

Соотношение городского и сельского населения свидетельствует о том, что продолжается процесс урбанизации. По сравнению с 2010 годом, доля городского населения Башкортостана увеличилась на 1,4 процентных пункта и составила 61,8%. Доля сельского населения соответственно составила 38,2%. В 2010 году соотношение городского и сельского населения составляло 60,4 и 39,6% соответственно.

Акрам Ганиев

По его словам, доля мужчин в общей численности населения республики составила 47,2%, доля женщин — 52,8%. В 2010 году это соотношение составляло 46,7 и 53,3%.

Напомним, представленные предварительные цифры являются оценочными. После завершения обработки данных окончательная численность населения по результатам переписи может незначительно увеличиться или уменьшиться.

Росстат ежемесячно будет выпускать окончательные итоги по разным темам и направлениям. В ближайшее время будет получена окончательная численность населения по стране и по всем муниципалитетам каждого региона. В сентябре опубликуют информацию о поло-возрастном составе, образовании, национальностях и владении языками, в октябре — данные, комплексно характеризующие миграционные процессы. В ноябре — о рождаемости и составе домохозяйств, а к декабрю появится информация о жилищных условиях и о характеристиках рабочей силы.

Пока последняя по счету Всероссийская перепись населения проходила в очень непростых условиях. Подготовка к ней велась на протяжении трех лет и в связи с пандемией коронавируса дата ее проведения переносилась трижды. Но тем не менее перепись в Башкортостане прошла на высоком уровне благодаря слаженной работе команды правительства региона, органов республиканской власти и органов местного самоуправления, учреждений культуры, образования, научного сообщества, СМИ, волонтерского движения. Особую благодарность выражаем сотрудникам МВД, Росгвардии за обеспечение порядка и безопасности переписного персонала, а также работникам Роспотребнадзора и минздрава РБ, которые оказали большую помощь в соблюдении эпидемиологических требований.

Акрам Ганиев
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