Численность населения Уфы и Башкирии увеличилась – Башстат

Сегодня, 20 июня, в ЦУРе прошло оперативное совещание правительства Башкирии. С отчётом на собрании выступил руководитель Башстата Акрам Ганиев, который сообщил предварительные результаты переписи населения в России и регионе.
По предварительным данным, по состоянию на дату переписи — 1 октября 2021 года — переписью населения учтено 147,2 млн человек, постоянно проживающих в Российской Федерации. По сравнению с переписью 2010 года население России увеличилось на 2,05 миллиона человек, или на 1,4%.
По сравнению с переписью 2010 года, численность населения увеличилась в 28 регионах России.
По предварительным данным по состоянию на 1 октября 2021 года, переписью населения учтено 4,091 млн человек, постоянно проживающих в Башкортостане.
По сравнению с итогами Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения республики выросла на 0,5 процентных пункта. По сравнению с 2010 годом, численность населения башкирской столицы выросла на 9 процентных пунктов. Такая динамика позволила Уфе опередить по численности населения Омск и Ростов-на-Дону и вплотную приблизиться к Самаре и Челябинску.
По его словам, доля мужчин в общей численности населения республики составила 47,2%, доля женщин — 52,8%. В 2010 году это соотношение составляло 46,7 и 53,3%.
Напомним, представленные предварительные цифры являются оценочными. После завершения обработки данных окончательная численность населения по результатам переписи может незначительно увеличиться или уменьшиться.
Росстат ежемесячно будет выпускать окончательные итоги по разным темам и направлениям. В ближайшее время будет получена окончательная численность населения по стране и по всем муниципалитетам каждого региона. В сентябре опубликуют информацию о поло-возрастном составе, образовании, национальностях и владении языками, в октябре — данные, комплексно характеризующие миграционные процессы. В ноябре — о рождаемости и составе домохозяйств, а к декабрю появится информация о жилищных условиях и о характеристиках рабочей силы.