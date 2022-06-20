Численность населения Уфы и Башкирии увеличилась – Башстат

Пока последняя по счету Всероссийская перепись населения проходила в очень непростых условиях. Подготовка к ней велась на протяжении трех лет и в связи с пандемией коронавируса дата ее проведения переносилась трижды. Но тем не менее перепись в Башкортостане прошла на высоком уровне благодаря слаженной работе команды правительства региона, органов республиканской власти и органов местного самоуправления, учреждений культуры, образования, научного сообщества, СМИ, волонтерского движения. Особую благодарность выражаем сотрудникам МВД, Росгвардии за обеспечение порядка и безопасности переписного персонала, а также работникам Роспотребнадзора и минздрава РБ, которые оказали большую помощь в соблюдении эпидемиологических требований.

Акрам Ганиев