В Башкирии прошел фестиваль «Табынфест-2022»

В Гафурийском районе появился стела «Памяти батыров». Ее открыли во время проведения Межрегионального фестиваля башкирской молодежи «Табынфест». В этом году мероприятия, объединяющее представителей Табынских родов, прошло возле знаменитой скалы Уклы-Кая.

Цветы к подножию памятника несут представители всех делегаций. «Табынфест» начался с открытия стелы «Памяти батыров», посвященной всем башкирским воинам, защищавшим отечество в разные периоды истории. На вершине – фигура беркута с расправленными крыльями. Как символ силы, воли и бесстрашия.

В этом году «Табынфест» стал четверым по счету и приобрел статус межрегионального, ведь прибыли делегации из других субъектов страны. Представители Оренбургской области привезли с собой одно из самых масштабных шежере.

Одно из главных событий фестиваля – конкурс «Табынская красавица». В числе заданий – дефиле в национальном костюме, концертный номер и показ традиционных обрядов. А кроме того, презентовать блюдо, приготовленное своими руками и авторский предмет рукоделия.

А вот участникам конкурса «Табын батыр» нужно было состязаться в стрельбе из лука, борьбе и мастерстве запрягания лошади. Отдельно выбирали и победителей семейных конкурсов. В целом же в спортивных состязаниях мог принять участие любой желающий. Главное – общение и обмен опытом.