Новобранцы из Башкирии отправились к местам прохождения службы

Из Уфы отправился первый сформированный в Башкирии эшелон с призывниками. Маршрут следования железнодорожного состава – в сторону Уссурийска.

Около 200 ребят из Башкортостана пополнят ряды Вооруженных сил страны. Они отправятся служить в воинские части Центрального и Восточного военных округов. Речь идёт о подразделениях мотострелковых войск.

К местам службы на сегодня отправилось около 1,5 тыс. новобранцев. Будет еще один эшелон нашего формирования, будут еще проходящие эшелоны.

Михаил Блажевич, военный комиссар Республики Башкортостан

Всего из республики на срочную службу призовут около 5 тысяч человек. А этот эшелон также пополнится призывниками из других регионов страны. Перед посадкой будущие солдаты прошли дополнительную термометрию, а в вагонах провели санобработку.

Отучился в колледже. Решил отслужить, а потом устраиваться на работу.

Александр Михайлов, призывник /г. Салават/

Всегда хотел в армию. Что эшелоном едем – хорошо, потом что много знакомых. Не жалею ни о чем, очень нравится.

  Самат Хисамутдинов, призывник /г. Стерлитамак/


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