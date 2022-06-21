Новобранцы из Башкирии отправились к местам прохождения службы

Из Уфы отправился первый сформированный в Башкирии эшелон с призывниками. Маршрут следования железнодорожного состава – в сторону Уссурийска.

Около 200 ребят из Башкортостана пополнят ряды Вооруженных сил страны. Они отправятся служить в воинские части Центрального и Восточного военных округов. Речь идёт о подразделениях мотострелковых войск.

К местам службы на сегодня отправилось около 1,5 тыс. новобранцев. Будет еще один эшелон нашего формирования, будут еще проходящие эшелоны.

Всего из республики на срочную службу призовут около 5 тысяч человек. А этот эшелон также пополнится призывниками из других регионов страны. Перед посадкой будущие солдаты прошли дополнительную термометрию, а в вагонах провели санобработку.