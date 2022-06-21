ГК «Первый Трест» предлагает воспользоваться услугой trade-in

Реакция рынка на последнее уменьшение ключевой ставки до 9,5% последовала моментально. По итогам начала июня активность в сегменте вторичного и первичного жилья выросла. Одни хотят увеличить количество комнат в квартире, другие – сменить район проживания, третьи – повысить комфортность дома. Как сегодня продать недвижимость без лишних хлопот и купить новую?

Маркетинговые исследования показали, что почти 30% россиян хотели бы улучшить условия жизни, поменяв старую квартиру на новую. И почти все они испытывают страх и сомнения перед таким решением: сложно, долго, опасно. Но сегодня на рынке есть лёгкий и безопасный способ – услуга trade-in от ГК «Первый Трест». Вам не придётся тратить силы и время на продажу старой квартиры, это сделают за вас профессиональные юристы и менеджеры застройщика. Услуга оказывается по улучшенной схеме, где застройщик абсолютно бесплатно, используя свои ресурсы, помогает продать квартиру по рыночной стоимости, взамен предлагая новый вариант – квартиру в одном из жилых комплексов Grand&Grand, Urbanica, «Новатор» или «Сенатор».

Мы принимаем на реализацию комнаты, квартиры, в том числе «хрущёвки» и квартиры с обременением, а также загородные дома в радиусе 30 км от города. Наши специалисты могут помочь с оформлением необходимого пакета документов при продаже квартиры, даже если одним из собственников является несовершеннолетний или ваша квартира находится в ипотеке. Выбрать новую квартиру от застройщика можно как в строящемся, так и в уже сданном доме.

Жанна Потемкина, менеджер по продажам ГК «Первый Трест»

При использовании услуги trade-in ваша квартира будет продана по максимально возможной стоимости и в максимально короткие сроки. Опытные менеджеры ГК «Первый Трест» грамотно оценят объект недвижимости, подсказав, что необходимо сделать для повышения стоимости и займутся активным продвижением.

Объяснили, подсказали, помогли выгодно продать.

Флорида Нагаева, покупатель

Полное сопровождение процесса «Купли-продажи» юристами компании гарантирует безопасность и чистоту сделки. Кроме того, покупая квартиру вместе с услугой trade-in можно также воспользоваться материнским капиталом, жилищными сертификатами или ипотекой, в том числе и программами с государственным субсидированием.

Акции БСТ
Как получить 250 тысяч вместо земельного участка многодетным семьям в Башкирии