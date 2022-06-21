ГК «Первый Трест» предлагает воспользоваться услугой trade-in

Реакция рынка на последнее уменьшение ключевой ставки до 9,5% последовала моментально. По итогам начала июня активность в сегменте вторичного и первичного жилья выросла. Одни хотят увеличить количество комнат в квартире, другие – сменить район проживания, третьи – повысить комфортность дома. Как сегодня продать недвижимость без лишних хлопот и купить новую?

Маркетинговые исследования показали, что почти 30% россиян хотели бы улучшить условия жизни, поменяв старую квартиру на новую. И почти все они испытывают страх и сомнения перед таким решением: сложно, долго, опасно. Но сегодня на рынке есть лёгкий и безопасный способ – услуга trade-in от ГК «Первый Трест». Вам не придётся тратить силы и время на продажу старой квартиры, это сделают за вас профессиональные юристы и менеджеры застройщика. Услуга оказывается по улучшенной схеме, где застройщик абсолютно бесплатно, используя свои ресурсы, помогает продать квартиру по рыночной стоимости, взамен предлагая новый вариант – квартиру в одном из жилых комплексов Grand&Grand, Urbanica, «Новатор» или «Сенатор».