В Уфе судебные приставы помогли семьям с неизлечимо больными детьми

На помощь семьям с неизлечимо больными детьми пришли сотрудники УФССП. Сотрудники ведомства не только оказали родителям правовую поддержку, но и собрали деньги для покупки специального питания и средств гигиены.
Для маленького Богдана весь мир заключен в комнате и его маме. Мальчик практически не двигается, ему трудно самому сидеть и есть, но помогают медицинские приборы. У Богдана ДЦП, а также ещё огромный список сопутствующих диагнозов и осложнений.
Сегодня в руках у приставов не привычные бумаги и исполнительные листы, а подарки родителям паллиативных детей.
Правовую помощь подопечным Уфимского хосписа судебные приставы оказывают на регулярной основе. Но на этот раз сотрудники ведомства не ограничились решением юридических вопросов, а собрали деньги и приобрели специальное питание и средства личной гигиены.
Для Лилии Юмагуловой, как и для ещё 15 семей, у которых неизлечимо больны дети, подобная помощь как глоток свежего воздуха. Оказать такую поддержку и хоть чуточку облегчить жизнь таким родителям может каждый из нас.
Сейчас в паллиативной помощи в республике нуждаются более 200 семей. Решение о начале строительства хосписа было принято в августе 2019 года. Появления социального объекта в Башкортостане долгое время добивались общественники, фонды, пациенты с неизлечимыми заболеваниями и их семьи. Медицинское учреждение целиком и полностью строится на народные деньги, которые по-прежнему очень нужны. А республике нужен хоспис, чтобы дать силы тем, кому лекарства уже не помогут.