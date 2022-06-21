В Уфе судебные приставы помогли семьям с неизлечимо больными детьми

На помощь семьям с неизлечимо больными детьми пришли сотрудники УФССП. Сотрудники ведомства не только оказали родителям правовую поддержку, но и собрали деньги для покупки специального питания и средств гигиены.

Для маленького Богдана весь мир заключен в комнате и его маме. Мальчик практически не двигается, ему трудно самому сидеть и есть, но помогают медицинские приборы. У Богдана ДЦП, а также ещё огромный список сопутствующих диагнозов и осложнений.

Сегодня в руках у приставов не привычные бумаги и исполнительные листы, а подарки родителям паллиативных детей.

Я обратилась в службу судебных приставов за правовой помощью, неожиданно так получилось, что они отозвались как благотворители. Спасибо им большое. Лилия Юмагулова

Правовую помощь подопечным Уфимского хосписа судебные приставы оказывают на регулярной основе. Но на этот раз сотрудники ведомства не ограничились решением юридических вопросов, а собрали деньги и приобрели специальное питание и средства личной гигиены.

В рамках данного обращения принято решение организовать сбор для Лилии Юмагуловой и ее ребенка. Также было принято решение оказать помощь мамам, которые оказались в подобной ситуации. Планируем оказывать такую помощь на постоянно основе. Ирина Хасанова, временно исполняющая обязанности начальника отдела организации исполнительного производства УФССП России по Республике Башкортостан

Для Лилии Юмагуловой, как и для ещё 15 семей, у которых неизлечимо больны дети, подобная помощь как глоток свежего воздуха. Оказать такую поддержку и хоть чуточку облегчить жизнь таким родителям может каждый из нас.

В целом Уфимский хоспис очень рад помощи. У нас есть сайт, где каждый человек и бизнес может оказать помощь, чтобы было комфортно ему. Светлана Нигматуллина, пресс-секретарь Уфимского хосписа