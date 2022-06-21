Башкирия получит субсидию на приобретение контейнеров для раздельного сбора мусора

Республика Башкортостан получит субсидию на приобретение контейнеров для раздельного сбора мусора. Этот вопрос обсудили на заседании правительства региона.

Фото №1 - Башкирия получит субсидию на приобретение контейнеров для раздельного сбора мусора

При обсуждении работы системы по обращению с твердыми отходами, озвучили также сумму субсидий, которая будет выделена на закупку контейнеров. Всего на реализацию проекта выделено 168,7 млн рублей.

Известно, что Башкирия вошла в число регионов, которым предоставлена субсидия в 2022 году. Общая сумма, которая выделена на регионы, составляет 1,5 млрд рублей.

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