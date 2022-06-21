Башкирия получит субсидию на приобретение контейнеров для раздельного сбора мусора

Республика Башкортостан получит субсидию на приобретение контейнеров для раздельного сбора мусора. Этот вопрос обсудили на заседании правительства региона.
При обсуждении работы системы по обращению с твердыми отходами, озвучили также сумму субсидий, которая будет выделена на закупку контейнеров. Всего на реализацию проекта выделено 168,7 млн рублей.
Известно, что Башкирия вошла в число регионов, которым предоставлена субсидия в 2022 году. Общая сумма, которая выделена на регионы, составляет 1,5 млрд рублей.