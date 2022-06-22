В Башкирии ранним утром прошла акция «Свеча памяти»

«Свеча памяти» проходит и в социальных сетях. Все желающие могут разместить фото с хештегом. В прошлом году к акции онлайн присоединились миллионы людей по всему миру. Сейчас она пройдет более чем в 30 странах, в том числе в республиках Донбасса.