В Башкирии ранним утром прошла акция «Свеча памяти»

Сегодня в четыре утра акция «Свеча памяти» прошла в парке «Патриот». Участниками акции стали воспитанники учебных сборов из Кушнаренковского, Нуримановского районов и Демского района Уфы. Школьники на плацу зажгли свечу памяти в дань памяти погибших во время войны.
Экспозиция была выстроена из десятков свеч в форме звезды. Торжественный митинг начался с минуты молчания. После с патриотической речью выступили представители военного комиссариата республики и организаторы акции – Министерство образования и науки Башкирии.
«Свеча памяти» проходит и в социальных сетях. Все желающие могут разместить фото с хештегом. В прошлом году к акции онлайн присоединились миллионы людей по всему миру. Сейчас она пройдет более чем в 30 странах, в том числе в республиках Донбасса.