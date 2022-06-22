В Уфимской агломерации внедрят интеллектуальную транспортную систему

В Уфимской агломерации может появиться интеллектуальная транспортная система за 1 млрд рублей. Госкомитет Башкирии по конкурентной политике объявил тендер на выполнение соответствующих работ.
Начальная стоимость контракта — 1 127 364 000 рублей, заявки принимаются до 14 июля. Победителю предстоит выполнять работы поэтапно. На первом этапе (с момента подписания контракта до конца текущего года) подрядчику предстоит создать Центр управления дорожным движением (ЦУДД), включающий интеграционную платформу, способную прогнозировать развитие транспортной ситуации в режиме реального времени, подсистему управления светофорными объектами, метеорологического мониторинга и др. На втором (2023 год) и третьем (2024 год) этапах планируется внедрение интеллектуальной транспортной системы.
По словам министра транспорта и дорожного хозяйства Александра Булушева, на первом этапе в Уфимской агломерации установят 140 светофоров с комплексом автоматизированной системы управления дорожным движением, на въездах в Уфу установят 4 информационных табло, где будут видны данные о погоде, скоростном режиме, ситуации на дорогах и др. Подобная система будет внедряться и в Стерлитамакской агломерации.