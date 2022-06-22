В Уфимской агломерации внедрят интеллектуальную транспортную систему

По словам министра транспорта и дорожного хозяйства Александра Булушева, на первом этапе в Уфимской агломерации установят 140 светофоров с комплексом автоматизированной системы управления дорожным движением, на въездах в Уфу установят 4 информационных табло, где будут видны данные о погоде, скоростном режиме, ситуации на дорогах и др. Подобная система будет внедряться и в Стерлитамакской агломерации.