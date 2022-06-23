Правительство России выделит 4,8 млрд на развитие городов Башкирии

Правительство Башкирии выделит средства на развитие инфраструктуры Нефтекамска и Уфы. Об этом сообщили на заседании президиума комиссии по региональному развитию.

Фото №1 - Правительство России выделит 4,8 млрд на развитие городов Башкирии

В заседании принимал участие также глава Башкирии Радий Хабиров, где он представил проекты развития городов. Правительство России выделит на реализацию проектов 4,8 млрд рублей.

Комиссия во главе с заместителем председателя Правительства Российской Федерации Маратом Хуснуллиным одобрила дополнительное финансирование, отметив хорошие темпы развития строительной отрасли Башкирии.

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