В Башкирии жители микрорайона три года ждут подключения газа

Три года в ожидании «голубого топлива». Жители микрорайона Северный в посёлке Чишмы не могут подключиться к газу. Сети практически построены, но их не могут сдать.
Сделали всю разводку и внутри дома. Осталось только подключиться, говорит многодетная мама Регина Габбасова. А газа как не было, так и нет. Не то чтобы по улице, даже общий трубопровод, проходящий вдоль нескольких улиц, до сих пор не сделан.
И так уже несколько зим подряд. Одни отапливают свое жилище дровами, другие используют электричество. Но это серьезно бьет по карману домовладельцев.
Не только жители Северного, но и Заречного страдают из-за отсутствия «голубого топлива». Земли в этих новых микрорайонах выделялись в 2011 и 2012 годах. В основном многодетным и нуждающимся в улучшении жилищных условий. Почти 80% участков уже застроены.
Жители порядка десяти улиц микрорайона ожидают газификации уже с 2019 года. Именно тогда с подрядной организацией был заключен контракт на строительство сетей газоснабжения. Но по тому документу все работы должны были завершить в мае прошлого года.
Строительно-монтажные работы выполняет ООО «Ремонт и строительство сетей». Именно с этой компанией организацией заключило контракт управление капитального строительства Республики Башкортостан. На сегодняшний день трубы уже проложены, подрядчик не может провести опрессовку.
Этот разговор в режиме громкой связи услышали и жители микрорайона Северный. Люди надеются, что в этот раз обещания окажутся не пустыми словами. А многодетная семья Габбасовых сможет использовать новую газовую плиту по назначению – на ней наконец-то закипит чайник.