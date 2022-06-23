В Башкирии жители микрорайона три года ждут подключения газа

Три года в ожидании «голубого топлива». Жители микрорайона Северный в посёлке Чишмы не могут подключиться к газу. Сети практически построены, но их не могут сдать.

Сделали всю разводку и внутри дома. Осталось только подключиться, говорит многодетная мама Регина Габбасова. А газа как не было, так и нет. Не то чтобы по улице, даже общий трубопровод, проходящий вдоль нескольких улиц, до сих пор не сделан.

Подрядчик, которого наняли в управлении капитального строительства, не может сдать в срок свой объект газификации. Из-за этого мы мучаемся без газа, какой год подряд нас всё кормят обещаниями. Регина Габбасова, жительница микрорайона Северный п. Чишмы

И так уже несколько зим подряд. Одни отапливают свое жилище дровами, другие используют электричество. Но это серьезно бьет по карману домовладельцев.

Мы живем здесь четыре года, и каждый год обещают подключить газ, потому что на электричестве очень много денег уходит. Дом у нас 120 квадратных метров, зимой уходит где-то 12-13 тысяч. Ирина Бикбулатова, жительница микрорайона Северный п. Чишмы

Не только жители Северного, но и Заречного страдают из-за отсутствия «голубого топлива». Земли в этих новых микрорайонах выделялись в 2011 и 2012 годах. В основном многодетным и нуждающимся в улучшении жилищных условий. Почти 80% участков уже застроены.

Жители порядка десяти улиц микрорайона ожидают газификации уже с 2019 года. Именно тогда с подрядной организацией был заключен контракт на строительство сетей газоснабжения. Но по тому документу все работы должны были завершить в мае прошлого года.

Строительно-монтажные работы выполняет ООО «Ремонт и строительство сетей». Именно с этой компанией организацией заключило контракт управление капитального строительства Республики Башкортостан. На сегодняшний день трубы уже проложены, подрядчик не может провести опрессовку.

В данный момент у нас на этот год будет заключено дополнительное соглашение на окончание этих строительно-монтажных работ, вопрос сдачи будет решен. Сейчас идет подготовка к опрессовке, продувка. Затем будет благоустройство и сдача. Ринат Галиев, генеральный директор ООО «Ремонт и строительство сетей»