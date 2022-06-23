В Уфе наградили победителей конкурса «Трезвое село»

В Уфе подвели итоги конкурса «Трезвое село». В этом году первое место в разных категориях завоевали четыре Зилаирский, Хайбуллинский, Бурзянский и Татышлинский районы. Призовой фонд составил 40 миллионов рублей. В финал вышли 54 населенных пункта.
Эта картина разворачивается на улицах деревни Саляхово второй раз. Первый был 77 лет назад. В далеком 45-м их бабушки и дедушки праздновали возвращение домой. Боевые 100 грамм здесь не наливают. Не только потому что война уже закончилась, сельчане приняли решение отказаться от алкоголя.
В прошлом году Саляхово участвовало в республиканском конкурсе «Трезвое село». Победить тогда не удалось. Но сельчане не сдались.
Саляхово победило в номинации «Малое село». Помимо этого были еще три категории: среднее, крупное и большое. Победители получили от трех до шести миллионов рублей. Среди них Абдульмамбетово Бурзянского района, Нижнебалтачево Татышлинского и Малоарслангулово Хайбуллинского района. Счастливее глав этих сельских поселений, наверное, никого и не было.
В течение года сёла выстраивали здоровый образ жизни. В Нижнебалтачево организовали Межрегиональный форум «Территория трезвости». В Татышлинском районе, кстати, 1/5 населения – удмурты. Муниципалитет граничит с братской республикой. Соседи уже подумывают провести аналогичный конкурс у себя. Делегация приезжала на форум в Нижнебалтачево.
Одним из главных критериев оценки населённых пунктов был отказ от продажи алкоголя. В деревне Красный Пахарь Белокатайского района владелица магазина сама выступила с таким предложением.
А в дальнейшем подобные решения трезвых сёл может поддержать закон.
«Трезвое село» – это и работа специалистов. Организаторы привлекают ведомства для комплексного решения проблемы алкоголизма. В деревни выезжают мобильные пункты занятости, проходят бесплатные семейные и юридические консультации. Настоящие чудеса творит адресная помощь неравнодушных.
Призёры конкурса получили подарки и денежные сертификаты. Всего же участие приняло полторы тысячи населённых пунктов. Конечно, не все добрались до пьедестала. Но главный приз участники получают в процессе – делая свой населенный пункт лучше, помогая ближним трезво смотреть на жизнь.