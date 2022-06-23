В Уфе наградили победителей конкурса «Трезвое село»

В Уфе подвели итоги конкурса «Трезвое село». В этом году первое место в разных категориях завоевали четыре Зилаирский, Хайбуллинский, Бурзянский и Татышлинский районы. Призовой фонд составил 40 миллионов рублей. В финал вышли 54 населенных пункта.

Эта картина разворачивается на улицах деревни Саляхово второй раз. Первый был 77 лет назад. В далеком 45-м их бабушки и дедушки праздновали возвращение домой. Боевые 100 грамм здесь не наливают. Не только потому что война уже закончилась, сельчане приняли решение отказаться от алкоголя.

Изменения есть: все красится, убирается, везде порядок. Нигде не видим пьющих и курящих.

Ямиль Аптиков, житель д. Саляхово

В прошлом году Саляхово участвовало в республиканском конкурсе «Трезвое село». Победить тогда не удалось. Но сельчане не сдались.

Саляхово победило в номинации «Малое село». Помимо этого были еще три категории: среднее, крупное и большое. Победители получили от трех до шести миллионов рублей. Среди них Абдульмамбетово Бурзянского района, Нижнебалтачево Татышлинского и Малоарслангулово Хайбуллинского района. Счастливее глав этих сельских поселений, наверное, никого и не было.

Мы эти деньги будем использовать на обновление хоккейной коробки и детской площадки.

Тагир Юнусов, глава сельского поселения Абишевский сельсовет Хайбуллинского района

В течение года сёла выстраивали здоровый образ жизни. В Нижнебалтачево организовали Межрегиональный форум «Территория трезвости». В Татышлинском районе, кстати, 1/5 населения – удмурты. Муниципалитет граничит с братской республикой. Соседи уже подумывают провести аналогичный конкурс у себя. Делегация приезжала на форум в Нижнебалтачево.

Очень нужно и важно, потому что нужно показывать пример, как вести здоровый образ жизни.

Эдуард Петров, министр национальной политики Удмуртии
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Было сложно, потому что много конкурентов становится больше с каждым годом. Потратим выигрыш на строительство спортивной зоны.

Фанур Шайхисламов, глава администрации Татышлинского района

Одним из главных критериев оценки населённых пунктов был отказ от продажи алкоголя. В деревне Красный Пахарь Белокатайского района владелица магазина сама выступила с таким предложением.

Фото №1 - В Уфе наградили победителей конкурса «Трезвое село»

У нас большинство активные жители – молодые семьи. Мы поддерживаем здоровый образ жизни.

Регина Хабибуллина, предпринимательница

А в дальнейшем подобные решения трезвых сёл может поддержать закон.

Сюда же относится возможность принятия закона на региональном уровне, который будет регулировать «сухой закон». Были периоды в стране, когда принимали «сухой закон», но это была инициатива шла «сверху». А здесь идем от обратного: народ сам собирается, выражает желание, обращается к своим депутатам. Далее уже региональный парламент принимает закон. Уже первое чтение этого закона у нас в парламенте прошло.

Эльвира Аиткулова, председатель президиума Всемирного курултая башкир

«Трезвое село» – это и работа специалистов. Организаторы привлекают ведомства для комплексного решения проблемы алкоголизма. В деревни выезжают мобильные пункты занятости, проходят бесплатные семейные и юридические консультации. Настоящие чудеса творит адресная помощь неравнодушных.

Например, в Шаранском районе предприниматель построил четыре дома, выделил их четырем семьям, вылечил этих мужчин, взял на работу.

Салия Мурзабаева, член президиума Всемирного курултая башкир, председатель оргкомитета республиканского конкурса «Трезвое село»

Призёры конкурса получили подарки и денежные сертификаты. Всего же участие приняло полторы тысячи населённых пунктов. Конечно, не все добрались до пьедестала. Но главный приз участники получают в процессе – делая свой населенный пункт лучше, помогая ближним трезво смотреть на жизнь.

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