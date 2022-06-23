В Уфе наградили победителей конкурса «Трезвое село»

В Уфе подвели итоги конкурса «Трезвое село». В этом году первое место в разных категориях завоевали четыре Зилаирский, Хайбуллинский, Бурзянский и Татышлинский районы. Призовой фонд составил 40 миллионов рублей. В финал вышли 54 населенных пункта.

Эта картина разворачивается на улицах деревни Саляхово второй раз. Первый был 77 лет назад. В далеком 45-м их бабушки и дедушки праздновали возвращение домой. Боевые 100 грамм здесь не наливают. Не только потому что война уже закончилась, сельчане приняли решение отказаться от алкоголя.

Изменения есть: все красится, убирается, везде порядок. Нигде не видим пьющих и курящих. Ямиль Аптиков, житель д. Саляхово

В прошлом году Саляхово участвовало в республиканском конкурсе «Трезвое село». Победить тогда не удалось. Но сельчане не сдались.

Саляхово победило в номинации «Малое село». Помимо этого были еще три категории: среднее, крупное и большое. Победители получили от трех до шести миллионов рублей. Среди них Абдульмамбетово Бурзянского района, Нижнебалтачево Татышлинского и Малоарслангулово Хайбуллинского района. Счастливее глав этих сельских поселений, наверное, никого и не было.

Мы эти деньги будем использовать на обновление хоккейной коробки и детской площадки. Тагир Юнусов, глава сельского поселения Абишевский сельсовет Хайбуллинского района

В течение года сёла выстраивали здоровый образ жизни. В Нижнебалтачево организовали Межрегиональный форум «Территория трезвости». В Татышлинском районе, кстати, 1/5 населения – удмурты. Муниципалитет граничит с братской республикой. Соседи уже подумывают провести аналогичный конкурс у себя. Делегация приезжала на форум в Нижнебалтачево.

Очень нужно и важно, потому что нужно показывать пример, как вести здоровый образ жизни. Эдуард Петров, министр национальной политики Удмуртии

Было сложно, потому что много конкурентов становится больше с каждым годом. Потратим выигрыш на строительство спортивной зоны. Фанур Шайхисламов, глава администрации Татышлинского района

Одним из главных критериев оценки населённых пунктов был отказ от продажи алкоголя. В деревне Красный Пахарь Белокатайского района владелица магазина сама выступила с таким предложением.

У нас большинство активные жители – молодые семьи. Мы поддерживаем здоровый образ жизни. Регина Хабибуллина, предпринимательница

А в дальнейшем подобные решения трезвых сёл может поддержать закон.

Сюда же относится возможность принятия закона на региональном уровне, который будет регулировать «сухой закон». Были периоды в стране, когда принимали «сухой закон», но это была инициатива шла «сверху». А здесь идем от обратного: народ сам собирается, выражает желание, обращается к своим депутатам. Далее уже региональный парламент принимает закон. Уже первое чтение этого закона у нас в парламенте прошло. Эльвира Аиткулова, председатель президиума Всемирного курултая башкир

«Трезвое село» – это и работа специалистов. Организаторы привлекают ведомства для комплексного решения проблемы алкоголизма. В деревни выезжают мобильные пункты занятости, проходят бесплатные семейные и юридические консультации. Настоящие чудеса творит адресная помощь неравнодушных.

Например, в Шаранском районе предприниматель построил четыре дома, выделил их четырем семьям, вылечил этих мужчин, взял на работу. Салия Мурзабаева, член президиума Всемирного курултая башкир, председатель оргкомитета республиканского конкурса «Трезвое село»