В Башкирии прошел форум, посвященный 35-летию Союза женщин республики

Красота спасет мир. В селе Старосубхангулово Бурзянского района прошел форум, посвященный 35-летию Союза женщин Башкортостана. Почему именно Зауралье было выбрано место съезда активисток?
Женсовет Бурзянского района был организован в 1987 году. На сегодня местная ячейка Союза женщин Башкортостана – самая активная в республике. Помогает в социальной жизни района, поддерживает многодетные и малообеспеченные семьи, сохраняет и передаёт детям древние обычаи и ремёсла. Минзаля Баймурзина руководит обществом «Акинэй» и учит молодежь ковроткачеству.
А миниатюрную копию уфимского музыкального фонтана «7 девушек» изготовила Тансылу Балдыбаева. Также жительница района увлекается производством башкирских женских украшений. Свои работы он представила на выставке поделок местных мастериц и умелиц.
Почетным гостем форума стала председатель попечительского совета благотворительного фонда «Территория счастья» Каринэ Хабирова. В своем выступлении она отметила особую роль женщины, которая сегодня не только хранительница домашнего очага.
Каринэ Хабирова стала первой женщиной в республике, которой вручили памятную медаль Союза женщин России «Дочери Отчизны». Почетными грамотами также наградили самых активных представителей районных и городских женсоветов. Как отметила руководитель башкирской организации Рашида Султанова, женщинам республики по плечу любая задача.
После завершения пленарной части женщины смогли пообщаться с гостями в более неформальной обстановке, познакомиться поближе, рассказать о новых и уже реализованных проектах. Так, в селе Старосубхангулово появился вишневый сад, который высадили активистки женсовета. Но и мужчины не остались в стороне – помогли огородить и благоустроить территорию.
Бурзянская женщина не только коня на скаку остановит, но и в лес горящий зайдет. По время прошлогодних природных пожаров местный женсовет оказал значительную помощь в тушении башкирского государственного заповедника. Не только кормили добровольцев и спасателей, но и на собранные деньги покупали бензин и солярку для техники. Объединившись, можно горы свернуть, говорят активистки. И с ними трудно не согласиться.