В Башкирии прошел форум, посвященный 35-летию Союза женщин республики

Красота спасет мир. В селе Старосубхангулово Бурзянского района прошел форум, посвященный 35-летию Союза женщин Башкортостана. Почему именно Зауралье было выбрано место съезда активисток?

Женсовет Бурзянского района был организован в 1987 году. На сегодня местная ячейка Союза женщин Башкортостана – самая активная в республике. Помогает в социальной жизни района, поддерживает многодетные и малообеспеченные семьи, сохраняет и передаёт детям древние обычаи и ремёсла. Минзаля Баймурзина руководит обществом «Акинэй» и учит молодежь ковроткачеству.

Эта старая традиция. Станок новый, а старые были с другой педалью. Минзаля Баймурзина, мастер

А миниатюрную копию уфимского музыкального фонтана «7 девушек» изготовила Тансылу Балдыбаева. Также жительница района увлекается производством башкирских женских украшений. Свои работы он представила на выставке поделок местных мастериц и умелиц.

Увидела в интернете, вспомнила, что когда-то у мамы стояли поделки. Попробовала сама сделать. Тансылу Балдыбаева, мастер

Почетным гостем форума стала председатель попечительского совета благотворительного фонда «Территория счастья» Каринэ Хабирова. В своем выступлении она отметила особую роль женщины, которая сегодня не только хранительница домашнего очага.

Для меня честь тут находиться. У вас потрясающая энергетика. Союз – это взаимопомощь. У нас одна цель – делать жизнь лучше и интересней. Всё, что вы делаете, держится на энтузиазме и определенных людях. Каждая женщина – профессионал своего дела. Основная цель – нужно делиться любовью. У вас прекрасная команда. Каринэ Хабирова, председатель попечительского совета благотворительного фонда «Территория счастья»

Каринэ Хабирова стала первой женщиной в республике, которой вручили памятную медаль Союза женщин России «Дочери Отчизны». Почетными грамотами также наградили самых активных представителей районных и городских женсоветов. Как отметила руководитель башкирской организации Рашида Султанова, женщинам республики по плечу любая задача.

Мы – зачинщики в создании трезвых деревень и многих других проектов. Все это начинали наши женсоветы. Рашида Султанова, председатель Союза женщин Республики Башкортостан

Главная цель женсовета – живем для бурзянского народа. Рамиля Салаватова, председатель президиума Совета женщин Бурзянского района

После завершения пленарной части женщины смогли пообщаться с гостями в более неформальной обстановке, познакомиться поближе, рассказать о новых и уже реализованных проектах. Так, в селе Старосубхангулово появился вишневый сад, который высадили активистки женсовета. Но и мужчины не остались в стороне – помогли огородить и благоустроить территорию.