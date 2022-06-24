В Башкирии установили мемориальную доску в честь военнослужащего, погибшего в ходе спецоперации

Увековечили имя героя. В День памяти и скорби в селе Старосубхангулово Бурзянского района открыли мемориальную доску в честь младшего сержанта Ильяса Шамигулова, погибшего при исполнении воинского долга во время специальной военной операции на Украине.
Доска была установлена на фасаде здания школы, в которой он учился. На церемонии открытия присутствовали родные военнослужащего, односельчане, его учителя и представители ветеранских организаций района.
Ильяс Шамигулов был старшим оператором зенитного отделения мотострелкового батальона. Погиб от осколочных ранений во время минометного обстрела. За проявленную отвагу награжден орденом Мужества посмертно. Также имя героя будет присвоено одному из классов школы.