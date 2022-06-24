В Башкирии могут появиться 85 новых автобусов

В рамках нацпроекта большое внимание уделяется не только приведению в нормативное состояние дорожной сети страны, но и обновлению общественного транспорта. Очень важно, чтобы подвижной состав был комфортным, современным и экологичным, ведь от этого зависит безопасность пассажиров.

Александр Булушев, министр транспорта и дорожного хозяйства РБ