В Башкирии могут появиться 85 новых автобусов

В Башкирии продолжают реализацию национального проекта «Безопасные и качественные дороги». В рамках нацпроекта в республике в 2023-2024 годах появятся 85 новых автобусов.
Министерство транспорта России по итогам конкурсного отбора опубликовало список регионов, в которых будет обновлен подвижной состав пассажирского транспорта. Заявки подали 44 региона страны.
Критериями отбора стали наличие бесконтактных систем оплаты проезда, организация выделенных полос для движения общественного транспорта, наличие утвержденных документов транспортного планирования, соблюдение расписания и ряд других показателей. Уфимская агломерация стала одной из финалистов.