В Уфе приступили к реконструкции улицы Пугачева

Улицу Пугачева на время ремонта частично перекроют. В июле строители должны запустить объездную дорогу на участке от улицы Бородинской до Геофизиков.
Об этом власти города заявили на «Транспортном часе», который прошел в правительстве под руководством Радия Хабирова. На заседании также затронули тему Восточного выезда. Так, уже завершено проектирование километрового участка улицы Галле, который будет примыкать непосредственно к тоннелю. Будет также сформирован транспортный коридор, который соединит центр города с Зеленой Рощей.
Не обошли стороной и перспективный проект – строительство двух мостовых переходов, которые соединят территорию Забелья с уфимской Нижегородкой. О планах создания речь зашла на Петербургском экономическом форуме. Начало намечено ориентировочно на 2024 год. Глава Башкортостана отметил, что необходимо чётко соблюдать сроки реализации всех этапов работ, чтобы вовремя ввести в эксплуатацию новые дороги.
Кроме того, в Уфе и Стерлитамаке в ближайшее время начнут установку интеллектуальных систем, которые будут контролировать правила проезда перекрестков.