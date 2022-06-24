В Уфе приступили к реконструкции улицы Пугачева

Об этом власти города заявили на «Транспортном часе», который прошел в правительстве под руководством Радия Хабирова. На заседании также затронули тему Восточного выезда. Так, уже завершено проектирование километрового участка улицы Галле, который будет примыкать непосредственно к тоннелю. Будет также сформирован транспортный коридор, который соединит центр города с Зеленой Рощей.