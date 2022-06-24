В Уфе выбрали лучших водителей автобусов и кондукторов

Предприятие «Башавтотранс» провело республиканские соревнования среди водителей и кондукторов. Участвовали сотрудники со всего региона. Это 80 победителей конкурсов, прошедших в каждом из транспортных филиалов перевозчика из 16 филиалов в Башкортостане. Кондукторы сегодня были едва ли не в роли психологов, а водители автобусов – участники гоночных заездов.

С буйными пассажирами кондуктор встретилась впервые за два года работы. Гузель Небогатова богата на душевность. Свою профессию любит, возможно, больше всех. Даже к форме относится по-особенному. Брендированные приталенная рубашка и пилотка – всё придумала сама, сделано на заказ, серёжка с «Алгой» – тоже хэндмэйд.

Они встретились вне маршрутки, знакомство обернулось совсем не шуткой. Алия и Радик работают в одном филиале, там же и завязалась их романтическая история.

Друг за другом на время сегодня соревновались водители «Башавтотранса» со всей республики на автобусах большой, средней и малой вместимости. Каждый на том классе машины, которой управляет и на дорогах республики. Семь испытаний, для транзитов и ПАЗов – восемь.

На республиканский этап были приглашены лучшие сотрудники. В будущем году предприятие ждёт новые лица.