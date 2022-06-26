В Уфе прошла «Симфоническая ночь»

В башкирской столице прошла «Симфоническая ночь». Мероприятие состоялось 25 июня в рамках фестиваля «Сердце Евразии».

Вечер классической музыки прошел в амфитеатре Конгресс-холла «Торатау». Жители и гости Уфы увидели на сцене Национальный симфонический оркестр Республики Башкортостан под управлением главного дирижера, заслуженного артиста РБ Дмитрия Крюкова.

Оркестр исполнил различные известные композиции. Фестиваль «Сердце Евразии» проходит с 24 по 26 июня. Сегодня, 26 июня, на сцене выступят Сергей Трофимов и группа «Дискотека Авария».