«Аналогов в мире нет»: в Уфе представили уникальное SOS-приложение

В Уфе представили новое мобильное приложение безопасности. Оно направлено на то, чтобы в случае угрозы для жизни позвать на помощь как можно больше окружающих. Программу придумал житель Татарстана. В Уфе мужчина намерен встретиться с руководителями ведомств и соцучреждений, чтобы рассказать о ноу-хау.

Этой логике и следовал Ринат Фазатинов, когда придумывал приложение. Работа с командой программистов заняла год и потребовала несколько миллионов рублей. И в итоге бесплатное приложение появилось в начале июня на маркетплейсах для систем IOS и Android. В первую очередь, говорит Ринат, программу придумывал для безопасности детей. Но пользоваться ею может любой человек.

Один в квартире пожилой человек. Ему не нужно дозваниваться по телефону, а только нажать одну кнопку – и сигнал разойдется его близким, родственникам, которые сразу смогут отреагировать. Но наше приложение шире. Оно может вызывать ближайших людей. То есть, аналогов в мире нет на сегодняшний день. Ринат Фазатинов, разработчик приложения

Главное, конечно, наличие приложения у людей вокруг. Разработчик отмечает, что в настройках можно добавить смартфоны своих детей, чтобы постоянно видеть, где они и получать от них сигнал. Есть и определенные протоколы безопасности.

Многие люди переживают, то за ними могут следить таким образом. Этого не получится сделать, потому что push приходит скрытый. Это у человека должен быть доступ к вашему телефону. А если у человека вдруг есть доступ, вы всегда можете посмотреть, к кому вы подключены, всегда можете нажать кнопку удалить. Ринат Фазатинов, разработчик приложения

Как отмечают разработчики, область действия приложения довольно широка – десять километров. При нажатии на кнопку SOS сначала сигнал подается в радиусе 500 метров, далее расширяется. Он будет идти до тех пор, пока несколько человек не откликнутся на призыв о помощи и не придут вам на выручку.

Ведь экстренные службы не всегда находятся рядом. Все откликнувшиеся на сигнал смогут увидеть, где на карте находится человек, попавший в беду. Их появление, к примеру, может спугнуть злоумышленника, который собирается похитить ребенка. Они могут вызвать полицию или спасателей и запомнить приметы преступника.

Мы хотим еще вывести кнопку «SOS» на физические кнопки телефона. Это значит, что у человека будет возможность в кармане незаметно, не доставая телефон, зажать комбинацию кнопок и сигнал SOS разойдется в том же порядке. Ринат Фазатинов, разработчик приложения