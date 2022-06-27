«Аналогов в мире нет»: в Уфе представили уникальное SOS-приложение

В Уфе представили новое мобильное приложение безопасности. Оно направлено на то, чтобы в случае угрозы для жизни позвать на помощь как можно больше окружающих. Программу придумал житель Татарстана. В Уфе мужчина намерен встретиться с руководителями ведомств и соцучреждений, чтобы рассказать о ноу-хау.
Этой логике и следовал Ринат Фазатинов, когда придумывал приложение. Работа с командой программистов заняла год и потребовала несколько миллионов рублей. И в итоге бесплатное приложение появилось в начале июня на маркетплейсах для систем IOS и Android. В первую очередь, говорит Ринат, программу придумывал для безопасности детей. Но пользоваться ею может любой человек.
Главное, конечно, наличие приложения у людей вокруг. Разработчик отмечает, что в настройках можно добавить смартфоны своих детей, чтобы постоянно видеть, где они и получать от них сигнал. Есть и определенные протоколы безопасности.
Как отмечают разработчики, область действия приложения довольно широка – десять километров. При нажатии на кнопку SOS сначала сигнал подается в радиусе 500 метров, далее расширяется. Он будет идти до тех пор, пока несколько человек не откликнутся на призыв о помощи и не придут вам на выручку.
Ведь экстренные службы не всегда находятся рядом. Все откликнувшиеся на сигнал смогут увидеть, где на карте находится человек, попавший в беду. Их появление, к примеру, может спугнуть злоумышленника, который собирается похитить ребенка. Они могут вызвать полицию или спасателей и запомнить приметы преступника.
Ринат Фазатинов намерен встретиться с руководителями различных ведомств и социальных институтов, чтобы добиться помощи в распространении приложения. Разработчик уверен: если программа спасёт хотя бы одну жизнь, значит, вся работа проделана не зря.