В Уфе начнется строительство центра фехтования

В башкирской столице начнется строительство центра фехтования. Стоимость проекта оценен в 954,8 млн рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

В настоящий момент Управление капитального строительства Башкирии ищет подрядчика. Прием заявок на конкурс продлится до 15 июня.