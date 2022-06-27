В Уфе начнется строительство центра фехтования

В башкирской столице начнется строительство центра фехтования. Стоимость проекта оценен в 954,8 млн рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.
В настоящий момент Управление капитального строительства Башкирии ищет подрядчика. Прием заявок на конкурс продлится до 15 июня.
Средства для строительства центра фехтования выделят из бюджета региона. Центр фехтования расположится на южной части жилого района «Затон-Восточный», который ограничен улицами Шмидта, Ахметова, автодорогой «Уфа – 3атон» и рекой Белой.