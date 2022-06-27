В Башкирии внедрят интеллектуальную транспортную систему

В Башкирии к концу 2024 года планируют внедрить интеллектуальную транспортную систему. Стоимость проекта оценивается свыше 1,1 млрд рублей.

Внедрение новой системы проводится в рамках «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства транспорта Башкирии. Из федерального бюджета на реализацию проекта будет выделена значительная часть – 850 млн рублей.