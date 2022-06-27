В Башкирии внедрят интеллектуальную транспортную систему

В Башкирии к концу 2024 года планируют внедрить интеллектуальную транспортную систему. Стоимость проекта оценивается свыше 1,1 млрд рублей.
Внедрение новой системы проводится в рамках «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства транспорта Башкирии. Из федерального бюджета на реализацию проекта будет выделена значительная часть – 850 млн рублей.
«На первом этапе мы проведем модернизацию уфимских светофоров. Программа включает установку 134 интеллектуальных светофоров, специального программного обеспечения, информационных табло, камер фотовидеофиксации, умных остановок, экологических метеостанций, оцифровку дорожных карт», - отметил руководитель транспортной дирекции РБ Мансаф Низакаев.