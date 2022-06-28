Две красавицы из Башкирии удостоены титулов на конкурсе «Мисс и Миссис Евразия-2022»

В Турции состоялся международный конкурс красоты «Мисс и Миссис Евразия-2022». В мероприятии принимали участие красавицы из Европы и Азии.

Башкирию на конкурсе представили 31-летняя Нурсиля Исхакова и 24-летняя Юлия Казакова. Они уже много лет являются моделями «MissBash Models». Нурсиля не только успешно реализуется как модель, но и воспитывает двух детей. А Юлия во время конкурса успешно защитила диплом магистра в БГАУ.