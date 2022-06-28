Две красавицы из Башкирии удостоены титулов на конкурсе «Мисс и Миссис Евразия-2022»

В Турции состоялся международный конкурс красоты «Мисс и Миссис Евразия-2022». В мероприятии принимали участие красавицы из Европы и Азии.
Девушки принимали участие в дефиле, фото- и видеосъемках, шоу талантов. Также участницы продемонстрировали красоту национальных костюмов.
Башкирию на конкурсе представили 31-летняя Нурсиля Исхакова и 24-летняя Юлия Казакова. Они уже много лет являются моделями «MissBash Models». Нурсиля не только успешно реализуется как модель, но и воспитывает двух детей. А Юлия во время конкурса успешно защитила диплом магистра в БГАУ.
Юлия Казакова заняла почётный титул «Мисс Талант». Жюри оценили её спортивно-бальный танец. А Нурсиля Исхакова завоевала титул «Миссис Национальная Красавица». Её представление своего народа и региона признано лучшим. Она исполнила башкирский танец «Һаҡмар һылыуы», с которым победила в проекте «Байыҡ-2009».
Обеим девушкам вручили диадемы, награды и приглашение на другие международные конкурсы красоты.