В Башкортостане усилят работу терминологической комиссии

Об этом сообщили на совещании в правительстве, которое провёл первый вице-премьер Азат Бадранов. Комиссия работает в регионе уже несколько лет, в её состав входят учёные, журналисты, литературоведы и писатели.

Общая задача – выявлять и исправлять ошибки на вывесках и табличках на башкирском языке. Но даже при выявлении таких случаев члены комиссии не всегда могли повлиять на ситуацию. Не хватало полномочий. Теперь ситуация изменится. Азат Бадранов вручил сотрудникам служебные удостоверения. А в ближайшее время в Башкортостане может заработать и центр переводов.