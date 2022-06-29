В России планируют модернизировать все бумажные деньги

С 2022 по 2025 года планируется модернизировать все банкноты кроме 200 и 2000, так как они появились позже остальных. Обновление банкнот проводится для того, чтобы повысить защищенность и долговечность денег. Специально менять существующие банкноты на новые не нужно – они всё ещё будут в обороте. Обычно смена банкнот проводится автоматически при поступлении в банк.