В России планируют модернизировать все бумажные деньги

Банк России намерен модернизировать все бумажные деньги. Уже 30 июня будет представлена обновленная 100-рублевая банкнота.
С 2022 по 2025 года планируется модернизировать все банкноты кроме 200 и 2000, так как они появились позже остальных. Обновление банкнот проводится для того, чтобы повысить защищенность и долговечность денег. Специально менять существующие банкноты на новые не нужно – они всё ещё будут в обороте. Обычно смена банкнот проводится автоматически при поступлении в банк.
У новых денег будет усилена защита и изменится дизайн. Каждая купюра будет посвящена одному из федеральных округов России. Достопримечательность из Приволжского округа изобразят на обновленной 1000-рублевой банкноте, которую Банк России планирует ввести в обращение уже в 2023 году. Объект пока не выбран – возможно, это будет достопримечательность Башкортостана.