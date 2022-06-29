Школьник из Башкирии рассказал, как спас из воды мальчика и его отца

Спас двоих. На одном из водоемов Гафурийского района 6-классник Радмир Хуснутдинов вытащил на берег тонущего отца и его сына. Как рассказывает сам юный герой, в тот момент он плавал неподалёку на надувном круге и видел, как вдоль берега гуляет семья.

Внезапно маленький мальчик ушёл под воду, его начало уносить течением. Отец бросился на помощь, однако тонущий ребенок вцепился в него и сковал движения мужчины. Стали тонуть оба. Радмир, который с четвертого класса занимается плаванием и уверенно держится на воде, бросил им свой надувной круг, подплыл ближе и отбуксировал на берег. Поступок юного героя оценили в районной администрации и спасатели.