В Уфе намерены открыть полный цикл производства коленных протезов

Одно из российских предприятий выбрало Башкортостан в качестве площадки по изготовлению высокотехнологического изделия. Разработчики сумели создать коленные модули, которые могут заменить на рынке западные аналоги. Состоялась презентация, а также тестировка протеза.
Небольшая настройка перед ходьбой, и можно сразу на прогулку. Теперь уже ни лестница, ни пологие склоны – не препятствия. И если бы не шорты, далеко не каждый поймет, что Данил Левченко передвигается с помощью протеза. Сегодня молодой человек выступает в качестве тестировщика новой отечественной разработки.
Это едва ли не самое сложное: заставить протез не просто быть подвижным, но и при этом удерживать вес человека. Весь секрет – в коленном модуле. В данном случае это российская разработка, которая, по словам создателей, может заменить на рынке более дорогие импортные аналоги. Не уступая при этом в качестве.
Разработка и создание протеза проходили в подмосковном Сколково. В прошлом году предприятие по итогам экономического форума в Петербурге приняло решение локализовать производство в Башкортостане. Сейчас рассматривается возможность кооперации с другими компаниями, которые смогли бы производить столь высокоточные детали. А вот изготовление остальных комплектующих как и сама сборка проходят в одном из цехов. Срок службы протезов в каждом конкретном случае разный.
Причем пациенты могут претендовать на получение протеза бесплатно, в рамках госгарантий.
В планах разработчиков производить не менее 5 тысяч протезов в год. При наращивание мощностей возможно делать еще большие объемы. Это даст и новые рабочие места. Впрочем, самое главное – позволить людям как можно быстрее сделать первые шаги к привычному образу жизни.