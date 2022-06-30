В Уфе намерены открыть полный цикл производства коленных протезов

Одно из российских предприятий выбрало Башкортостан в качестве площадки по изготовлению высокотехнологического изделия. Разработчики сумели создать коленные модули, которые могут заменить на рынке западные аналоги. Состоялась презентация, а также тестировка протеза.

Небольшая настройка перед ходьбой, и можно сразу на прогулку. Теперь уже ни лестница, ни пологие склоны – не препятствия. И если бы не шорты, далеко не каждый поймет, что Данил Левченко передвигается с помощью протеза. Сегодня молодой человек выступает в качестве тестировщика новой отечественной разработки.

Я два дня ходил, он мне понравился, как будто на своей ноге хожу. При спуске, подъеме он хорошо балансирует. Хорошо сгибается, чтобы сесть, встать нормально. Данил Левченко

Это едва ли не самое сложное: заставить протез не просто быть подвижным, но и при этом удерживать вес человека. Весь секрет – в коленном модуле. В данном случае это российская разработка, которая, по словам создателей, может заменить на рынке более дорогие импортные аналоги. Не уступая при этом в качестве.

Все сложные детали мы производим самостоятельно, мы их уже протестировали. Изделие не опытный, а серийный образец. Около 100 штук находится на этапе производства. Иван Худяков, директор группы компаний

Разработка и создание протеза проходили в подмосковном Сколково. В прошлом году предприятие по итогам экономического форума в Петербурге приняло решение локализовать производство в Башкортостане. Сейчас рассматривается возможность кооперации с другими компаниями, которые смогли бы производить столь высокоточные детали. А вот изготовление остальных комплектующих как и сама сборка проходят в одном из цехов. Срок службы протезов в каждом конкретном случае разный.

В зависимости от активности пациента, чем он занимается: спортом, бегом или на велосипеде или просто в магазин ходит. От этого зависит, как изнашивается протез. Я хотел нашего пациента на велосипеде заставить прокатиться, но он не умеет. Максим Ваулин, техник-протезист

Причем пациенты могут претендовать на получение протеза бесплатно, в рамках госгарантий.

Граждане, которые нуждаются в протезировании, для них разрабатывается индивидуальная программа реабилитации. Там прописывается нуждаемость в конкретных протезах. После получения человек обращается в Фонд социального страхования, где мы на основании торгов выявляем поставщиков, с ними заключаем контракты. Нур Низамутдинов, начальник отдела Фонда социального страхования по Республике Башкортостан