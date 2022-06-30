Радий Хабиров вновь посетил Советскую площадь, где устанавливают памятник Герою России

Радий Хабиров снова побывал на Советской площади в башкирской столице, где устанавливают памятник генералу Шаймуратову. Об этом он рассказал в своих социальных сетях.

Фото №1 - Радий Хабиров вновь посетил Советскую площадь, где устанавливают памятник Герою России

«Опять сбежал с работы. Все тянет и тянет меня сюда. Памятник мы делаем всем миром, посвящаем всем нашим воинам и нашему генералу. Дела идут неплохо», — рассказывает глава Башкирии.

Выбор памятника проходил в формате открытого конкурса. Победителем стал Салават Щербаков. Церемония закладки гильзы с землей в основание будущего монумента Герою России состоялась торжественно 9 мая.

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