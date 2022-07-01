Специалисты «Лаборатории Касперского» обнаружили программу, которая шпионила за госорганами

Специалисты лаборатории Касперского выявили вредоносную программу, которая больше года шпионит за госорганами по всему миру и в России. Эксперты обнаружили сложно детектируемый бэкдор - программу, которая предназначена для скрытого удалённого управления компьютером под названием «SessionManager».