Специалисты «Лаборатории Касперского» обнаружили программу, которая шпионила за госорганами

Специалисты лаборатории Касперского выявили вредоносную программу, которая больше года шпионит за госорганами по всему миру и в России. Эксперты обнаружили сложно детектируемый бэкдор - программу, которая предназначена для скрытого удалённого управления компьютером под названием «SessionManager».
Данная программа позволяет выполнять широкий спектр вредоносных действий: читать корпоративную почту и удаленно заражать вирусами. Как сообщают специалисты Касперского, первые атаки программы зафиксированы в конце марта 2021 года.
«Жертвы - преимущественно государственные органы и некоммерческие организации в Африке, Южной Азии, Европе и на Ближнем Востоке, а также в России. К настоящему моменту бэкдор обнаружен на 34 серверах в 24 компаниях».