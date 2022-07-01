В Уфе в преддверии профессионального праздника чествовали работников морского и речного флота

Торжественное мероприятие прошло в здании судоремонтно-судостроительного завода, находящегося в уфимском микрорайоне Затон. Здесь же располагается и единственное в регионе учебное заведение, которые готовит специалистов в данной области.

Был организован концерт, а также состоялась церемония награждения ветеранов отрасли, многие из которых более половины жизни провели за штурвалами судов не только на реках, но и в морях и океанах.

Сегодня на судоремонтно-судостроительном заводе работают порядка трехсот человек. На уровне республики создана дорожная карта по восстановлению и оздоровлению предприятия с более чем вековой историей, найден инвестор. Как отметили в Минтрансе, значительный портфель заказов по ремонту судов на зимний период уже есть.

В целом в республике зарегистрировано более 400 единиц флота. Годовой объём перевозимых грузов составляет свыше 2 млн тонн. В этом году с началом навигации в Башкортостан зашло несколько крупных туристических судов, в их числе и четырехпалубник.